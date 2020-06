Murió Jas Waters, guionista de "This is us": tenía 39 años y descubrió que era adoptada gracias a la serie

Conmoción en Hollywood. Jas Waters, una de las guionistas de la serie This is us, falleció en la ciudad de Los Ángeles. Tenía 39 años y se desconocen todavía los motivos del deceso. El doloroso adiós de sus compañeros de trabajo.

"Toda la familia de This is us está devastada tras el fallecimiento de Jas Waters. Durante el tiempo que compartimos, Jas dejó una huella en todos nosotros y en la serie. Era una narradora brillante y una fuerza de la naturaleza. Le mandamos nuestras condolencias a sus seres queridos. Ella era una de nosotros", confirmó la cuenta oficial de la serie.

El creador de la serie, Dan Fogelman, también se despidió de la guionista por Twitter: "Jas era absolutamente brillante y tenía muchas historias que contar". Al momento de su muerte, la joven trabajaba en el guión de la sitcom Kidding, con Jim Carrey y Judy Greer. "Mandándole todo el amor y la luz a la familia y los seres queridos de Jas", sumó Mandy Moore, una de las protagonistas de la serie de la NBC.

Waters se sumó como guionista en la segunda temporada de la serie y volcó mucha de su historia personal en la trama. Tal como ella misma confesó dos años atrás, fue gracias al proceso de desarrollo de uno de los personajes que se enteró de que era adoptada.

"Tiendo a proponer ideas basadas en mi vida real. He bajado unos cincuenta kilos, así que entiendo muy bien toda la temática vinculada a la pérdida de peso en la historia de Kate. Para bien o para mal, trabajando en televisión y teniendo amigos famosos, también comprendo la historia de Kevin".

Pero fue el personaje de Randall, un bebé afroamericano adoptado por la pareja protagonista de la serie, el que marcó un antes y un después en su vida. "Cuando supimos que la historia de Randall trataría sobre la adopción, organizamos una reunión con expertos y terapeutas para plantear nuestras preguntas. Cuando uno de ellos me describió los rasgos de los niños adoptados y lo que suele ocurrir cuando crecen, me sentí muy identificada. Así es como descubrí que yo misma fui adoptada".