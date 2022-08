Murió la actriz Olivia Newton-John: el mensaje de John Travolta

En la mañana del lunes, California, Estados Unidos, se tiñó de tristeza. En su rancho, rodeada de su familia, murió la actriz Olivia Newton-John, famosa por ser la protagonista de Grease. Tenía 73 años y una extensa carrera en el mundo del cine.

La noticia del fallecimiento fue confirmada por John Easterling, el marido de la actriz, quien escribió: “Olivia Newton-John falleció pacíficamente en su rancho en el sur de California esta mañana, rodeada de familiares y amigos. Les pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia durante este momento tan difícil”.

Además, el esposo de Olivia escribió desde la cuenta de Instagram de la actriz: “Olivia ha sido un símbolo para el triunfo y la esperanza durante más de 30 años, en los que ha compartido su experiencia con el cáncer de mama. En lugar de flores, la familia pide que se hagan donaciones en su memoria al Fondo de la Fundación Olivia Newton-John”.

Ese pedido está directamente vinculado a la enfermedad con la que Newton-John batalló durante tres década y que, finalmente, acabó con su vida. Aunque por el momento, el manager de la reconocida artista no reveló la causa del fallecimiento, fuentes cercanas afirmaron que se trató de una recurrencia del cáncer. De hecho, en octubre del año pasado, ña actriz había contado que trataba el cáncer de mama en etapa 4 y controlaba los dolores con marihuana.

A modo de despedida, John Travolta le dedicó unas emotivas palabras a su inolvidable compañera en Grease: “Mi queridísima Olivia, hiciste que nuestras vidas fueran mucho mejores. Tu impacto fue increíble. Te quiero mucho. Nos veremos en el camino y estaremos todos juntos de nuevo. Tuyo desde el primer momento que te vi y para siempre! Tu Danny, tu John!”.

La actriz había sido diagnosticada con cáncer de mama en 1992. Tras una operación, rayos y quimioterapia, pudo recuperarse y mantener la enfermedad en remisión hasta 2017. Ese año, los médicos descubrieron que habían aparecido nuevos tumores. Por ese motivo, se sometió a una mastectomía parcial. Más tarde descubrieron que el cáncer había hecho metástasis en otros órganos y canceló sus recitales. A partir de ahí, estuvo en recuperación. Hasta que hoy su cuerpo no pudo más.

Dueña de un talento inigualable, alcanzó la fama con Grease, junto a Travolta, y a Xanadu, con Gene Kelly. Ganó cuatro premios Grammy por sus canciones, de hecho, 14 de sus simples estuvieron entre los más populares de Estados Unidos. La canción de su famoso baile con Travolta, “You’re the One That I Want”, vendió más de 15 millones de copias.

Sus canciones más famosas fueron “If Not for You”, “Let Me Be There” y “Have You Never Been Mellow”. La cantante comenzó en el mundo de la música en la década de los 60 y su primer acercamiento a las listas de éxitos no se dio hasta 1971 con su versión de “If Not for You”, un sencillo compuesto por Bob Dylan.

Newton-John ganó su primer Grammy en 1973 por su álbum debut “Le Me Be There”, en la categoría de música country. . En 1978 filmó Grease, un éxito con Travolta. Durante los 70, la cantante logró cinco números uno en las listas estadounidenses, incluyendo sus clásicos “Physical,” “Have You Never Been Mellow” y “You’re the One That I Want”, este último parte de la banda sonora de Grease.

Su siguiente película musical, “Xanadu” en 1980, fue un fracaso pero le dio a Newton-John más éxitos como la canción principal del filme y “Magic”, que alcanzó el número 1. En 1981, Newton-John consiguió su mayor sencillo, “Physical”. El video que acompañaba a la canción mostraba a la cantante con ropa de gimnasia y una cinta en la cabeza, lo que impuso una moda. Haría otra película con Travolta, “Two of a Kind” en 1983, y grabaron un álbum de canciones navideñas en 2012.

Su matrimonio con el actor Matt Lattanzi, con quien tuvo una hija, la actriz y cantante Chloe Lattanzi, llegó a su fin en 1995 y tuvo una relación de años con el camarógrafo Patrick McDermott. Ese capítulo en la vida de la cantante es increíble y digno de una película: McDermott desapareció durante un viaje de pesca en California en 2005 y su paradero se mantuvo desconocido durante años. Los rumores indicaban que había escapado a México con su nueva novia. Nadie lo creía.

De hecho, Olivia había afirmado en una entrevista en 2016: “Estaba perdido en el mar, y nadie sabe realmente qué pasó. Es humano preguntarse. Pero ya sabes, esas son las cosas de la vida que tienes que aceptar y dejar ir. Porque cada vez que pasas por momentos difíciles, siempre existen esas preocupaciones”.

Pero el hombre apareció. Fue fotografiado por una revista australiana, en las playas del pueblo de Sayulita, en México. Según la nota del diario, afirmaron que se hacía llamar Pat Kim y trabajaba en un yate turístico. El manager de Olivia afirmó en un comunicado: “Detengan inmediatamente esta búsqueda. Déjenlo vivir su vida en paz y armonía”.

En 2020, en medio de la pandemia de coronavirus, Olivia afirmó sobre su enfermedad: “Ha sido parte de mi vida durante tanto tiempo. Sentí que algo andaba mal. Es preocupante cuando vuelve, pero pensé lo superaré de nuevo”.