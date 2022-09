Murió Nelly Trenti, la histórica locutora de Mirtha

Las presentaciones de las mesas del programa de Mirtha Legrand, ya no serán lo mismo. Hoy a la madrugada falleció su locutora histórica Nelly Trenti.

A la mujer la había llevado a la televisión el exmarido de la diva, el director de cine Daniel Tinayre, quien luego de esa primera jornada, se le acercó y le dijo: "Chiquita quiere que usted se quede”. Era el año 1990.

La noticia la dio a conocer la cuenta de Story Lab Argentina, la productora de Nacho Viale, quien compartió la publicación con un emoticón de un corazón partido.

30 años juntas

Estuvieron juntas hasta la última vuelta que la conductora hizo a la televisión, en el contexto de la pandemia de COVID, donde no pudieron hacerlo. "Voy a tratar de que venga. Yo quiero que esté. Yo le voy a pagar yo el sueldo", había dicho Legrand.

"Nosotras somos amigas desde hace más de tres décadas. Miré el programa, por supuesto, porque la amistad es de toda una vida. Es verdad, no estuve, pero ni ella me dejó ni yo la dejé, fue simplemente una circunstancia particular, y por otra parte, la pandemia modificó todo, hasta nuestra manera de ser", describió Trenti en aquel entonces.

"Se fueron dando las cosas así y considero que el programa que conduce Juana (Viale) es otro programa, no es el mismo que hacía Chiquita, tal vez el de ahora está dirigido a un público más joven. Si vuelve Mirtha, voy a estar, yo no reemplazo a nadie”, había prometido, desconociendo la vuelta que le tenía preparada su vida.

Una trayectoria enorme

Trenti tiene en su haber muchos logros profesionales como locutora. Sus primeros trabajos fueron cuando tenía 17, y todavía no se había recibido en el ISER.

A su vez, en una época en la que no era lo normal y muchos años antes de que el feminismo pusiera en duda toda la sociedad patriarcal, fue la primera mujer en conducir el noticiero de Canal 7 y la primera locutora en llevarse un Martín Fierro, en 1959.

Además trabajó con Pinky, Cacho Fontana, Roberto Galán, Guillermo Brizuela Méndez, Osvaldo Marconi y Magadalena Ruiz Guiñazú, entre tantas otras figuras.

Hoy se fue, pero queda en los archivos de los miles de programas que realizó con su amiga, su reconocida voz, la cual volverá a recordarse cuando se escuche la frase: “con ustedes, la señora Mirtha Legrand”.