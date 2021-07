Murió "Palo" Pandolfo: el ex líder de Los Visitantes fue encontrado sin vida en la calle

Roberto "Palo" Pandolfo, impulsor de las bandas Don Cornelio y La Zona y Los Visitantes, perdió la vida mientras caminaba por Av. Díaz Vélez al 5200. El músico, ícono del rock argentino, tenía 56 años y hasta el momento lo único que se sabe es que se desvaneció repentinamente en la vía pública. Según confirmaron fuentes de su entorno, aparentemente habría sufrido una muerte súbita provocado por un paro cardíaco repentino.

Personal de la Comisaría Vecinal 6A de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires fue testigo del momento en que Pandolfo pierde el conocimiento y cae inconsciente sobre la avenida Díaz Vélez al 5200, en el barrio de Caballito. "Inmediatamente, se solicitó una ambulancia del SAME que constató el fallecimiento de la persona", detallaron las fuentes.

De acuerdo con el parte policial, se consultó con la Fiscalía Nacional Criminal y Correccional N°42 del doctor Velarde, Secretaría de la doctora Fabiani, la cual dispuso el traslado del cuerpo a la morgue judicial y su correspondiente autopsia para determinar las causas que llevaron a la muerte del artista. El primero en llegar al lugar fue el sobrino de Pandolfo, quien reconoció el cuerpo y explicó que se trataba del reconocido músico.

El próximo 8 de agosto, "Palo" iba a presentarse en el Centro Cultural Morán con localidades agotadas. Nacido en Buenos Aires, su carrera musical arrancó en la secundaria de la técnica Ing Luis A. Huergo. Allí forjó finales de los setenta su primera banda, Sempiterno, debutando en vivo en 1979. El grupo se transformó al momento que Pandolfo recibió su diploma, en 1983, y a partir de ahí comenzó la etapa de Don Cornelio, en 1984.

Gracias a hits como "Ella vendrá" y "Tazas de té chino", la banda -que nació de la fusión de Sempiterno y el otro grupo escolar llamado Post Emerumque- que integraban Palo, el guitarrista Alejandro Varela, el bajista Federico Ghazarossian, el tecladista Daniel Gorostegui, el baterista Claudio Fernández y el saxofonista Fernando Colombo se convirtió en referente del rock argentino de su era y poco después, el nombre de la banda sumó el "y la Zona".

Fue el tema "Ella vendrá", escrita por Pandolfo, el cual venía incluido en el álbum Don Cornelio y la Zona, le abrió las puertas de la rotación radial. Como sello característico, Pandolfo solía cerrar sus shows en distintos boliches del circuito under porteño a altas horas de la madrugada- Sus conciertos incluían muñecos, máscaras, coreografía de baile, y todo tipo de performance.

Sin embargo, aquel grupo, emblema del post punk con acento criollo, se separó en 1989, tras la publicación de Patria o muerte, que no logró conseguir el éxito esperado a pesar de que tiempo después salió un tercer disco con las mejores canciones del grupo con el nombre de En vivo. A partir de ahí, el músico comenzó su tercera etapa musical al formar "Los Visitantes", banda en la que el cantante y compositor incorporó por primera vez los ritmos latinos.

En ella, grabó Salud universal, Espiritango, En caliente, Maderita y Desequilibrio, entre otros. En esta oportunidad, era común ver a "Palo" cerrar los recitales tocando tangos con la guitarra. La cuarta etapa de su carrera inició en 2001, cuando se lanzó como solista con "A través de los sueños", luego reeditado en 2007, y que le valió una nominación a los premios Cóndor de Plata en la categoría mejor banda de sonido.

Otros de sus trabajos más elogiados fueron Antojo -un disco de covers lanzado en 2004 donde reversiona a distintos autores, desde Radiohead a David Bowie pasando por Mano Negra, Spinetta, y los propios Visitantes- y Ritual criollo, lanzado en 2007 con su nueva banda llamada El ritual. Finalmente en 2016 publicó Transformación, acompañado dos años más tarde por un documental que repasaba su proceso creativo.

Sobre Transformación, contó en una entrevista: "La hizo Verónica (su pareja) que es artista visual. El primer disco de La Hermandad se llama ´Esto es un abrazo´. Lo grabamos en 2012 y salió al año siguiente. Yo venía como muy en la onda de lo que había sido ´Ritual criollo´ y ´Antojo´, de mi etapa en solitario. Mi primer disco solista se llama ´A través de los sueños´. Después empecé a armar bandas".

En aquella nota, explicó que tocar en bandas "es la mejor manera" en la que puede trabajar. "Sobre todo para la música eléctrica y para poner baterías, guitarra, percusión, bajo. Si algún día soy cantor de tango, bueno, tocaré solo (risas). Siempre estoy con amigos yendo y viniendo. Nunca termino de cerrar nada del todo. En 2011 armé La Hermandad, un proyecto bien rockero. Venía de Ritual Criollo, que era más folclórico, de fusión, con Gustavo San Martín", recordó.

Para el artista, el rock and roll era "corporal, como el tango". "La música es corporal, son rituales chamánicos. No se puede tocar este tipo de música si no hay una identificación con la obra, un entendimiento de lo rupturista y de la carne… Es como dice Calamaro: el rock and roll no es un juego, es un golpe en los huevos. Es salir con una patota y que ese espíritu este ahí: lo colectivo, dicho de una manera más elegante. Eso está buscado", cerró.