Murió Vanessa Show, ícono trans y una de las grandes estrellas del teatro de revista

En la tarde del viernes 15, una noticia amargó al mundo del teatro: la Asociación Argentina de Actores y Actrices confirmó la muerte de Vanessa Show, la ex vedette y una de las primeras artistas trans que se popularizó en el país. Tenía 77 años y era dueña de una extensa carrera. Además de participar en infinidad de obras de teatro y musicales, Vanessa había formado parte de revistas en la avenida Corrientes.

La Asociación Argentina de Actores dio a conocer la noticia de la siguiente manera: “Despedimos con profundo pesar a nuestra afiliada, la actriz y vedette Vanessa Show. Fue una de las primeras artistas trans de nuestro país, que alcanzó una gran popularidad y marcó el camino para futuras generaciones”. Desde la asociación informaron que no se realizará un velatorio ni ceremonia pública de despedida.

Vanessa nació el 27 de septiembre en La Banda, Santiago del Estero. Comenzó su trayectoria artística como vedette a los 17 años en el Teatro Maipo, compartiendo el escenario con Nélida Roca y Nélida Lobato. En tanto, en cine, trabajó en la película Las píldoras con Darío Víttori y Susana Brunetti. Además realizó una exitosa gira internacional, presentándose en Francia, España, Alemania, Suiza e Italia.

Durante la dictadura militar fue perseguida y amenazada y se exilió en Europa. En los años 90 regresó al país y realizó infinitas presentaciones televisivas como panelista o entrevistada. Protagonizó el cortometraje Diva de Juan De Francesco y escribió sus memorias en el libro Es verdad.

Hace un tiempo, Show recordó en una entrevista: “La mía fue una niñez robada. Con eso ya te digo todo. Sin embargo, puedo decir que tuve una madre divina y un padre delincuente, no porque saliera a robar sino porque fue un mal hombre”. Y relató sobre el momento de su personaje artístico: “Es muy simple, estaba bailando junto a Nélida Lobato en el Teatro Nacional en Avenida Corrientes 960”.

Y agregó: “En ese momento jugueteaba entre los bailarines, llegó el día de la primavera, hacíamos una función cada domingo, en un horario de 18 a 20 horas. Antes de empezar, me puse unos tacos, un turbante y tomé una boa de plumas. Salí a desfilar y nadie me reconoció. Pensaron que era parte del ballet inglés donde las chicas miden 1,80 y forman parte de los espectáculos de revista”.

Y por último dijo: “Tengo presente todo lo realizado antes de irme a Europa porque trabajé en toda la noche porteña que, en aquél entonces, era estupenda. No había ningún boliche gay ni café concert entonces presentaba en cabarets junto a las chicas de sala, había una orquesta y diferentes atracciones. Todo era vivo y no se hacía playback”. En cuanto al amor, Vanessa fue contundente: “Sobre el amor, nunca viví con nadie, salvo una vez pero fue una circunstancia. No soy de tener parejas o estar afín a la cosa del matrimonio”