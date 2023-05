Muscari, íntimo con BBN: la soltería, su futura paternidad y el apoyo a Thelma Fardin

Jose María Muscari es creador y transgresor a tiempo completo, un multifacético productor, dramaturgo, actor y bailarín. En cada obra, en cada producción, la originalidad es su guía. A la hora de crear no teme representar sus ideas creativas y también las experiencias a lo largo de su vida. “Yo creo que los creadores estamos todo el tiempo hablando en nuestra vida, todas mis obras están inspiradas en mi vida”, reafirmó en diálogo con BigBang.

Así fue como ahora se animó a emprender un nuevo proyecto, Plagio 4 versiones de un mismo amor. “Es un formato muy original, de hecho, es algo que no se ha hecho nunca en Argentina y en el mundo, al menos no tengo referencias previas. Es la misma obra de teatro, interpretada por diferentes duplas. El mismo vínculo, la misma relación, los mismos personajes, pero con diferentes miradas”, explicó el director.

El elenco está formado por Inés Estévez, Malena Solda, Nazareno Casero, Martín Seefeld, Esther Goris, Nicolás “Tacho” Riera, Brenda Asnicar y Benjamín Rojas. Interpretarán cuatro versiones distintas para una misma historia y será el público quien elija a qué dupla ver.

“Hay una pareja que refleja el amor entre mujeres, que son Inés Estévez, Malena Solda; una pareja de amor entre hombres, que sonDiego Ramos y Nicolas Pauls; una de amor heterosexual pero con diferencia de edad, que son Esther Goris, Nicolás “Tacho” Riera; y una pareja de iguales, que son Thelma Fardín y Cesar Bordón”, explicó.

El actor manifestó que “la obra habla del poder de las palabras, el amor y las disyuntivas que coexisten”. “Pone el foco en el concepto del plagio a partir de hablar sobre el poder de las palabras”, agregó.

-En este momento SEX es una de las obras del momento, ¿cómo te relacionás con la libertad?

La libertad tiene que ver conmigo. Las obras que hago me ayudan a exteriorizar aún más los conceptos sobre la libertad. En el plano de lo humano es tratar de ser los más felices posibles, sin jorder la vida de nadie. Hay determinadas libertades que tienen que ver con giros creativos o con las ideas o con los espectáculos que quiero poner en escena o con las temáticas que me gustan tocar y mueven el avispero del status quo.

-¿Cómo intentás plasmar tu vida en las obras?

Yo creo que los creadores estamos todo el tiempo hablando en nuestra vida, toda mis obras están inspiradas en la mía. En Plagio con las ideas de la durabilidad del amor, de que amamos cuando amamos, de si lo que amamos nos determina en relación al género o al sexo que tenemos entre las piernas. Son reflexiones de mi propia vida, de vínculos que tuve, de mi propio arte. De una manera todo eso atraviesa y es el background de cada personaje.

-¿Cómo te relacionás con el concepto amor?

La verdad que soy bastante atípico, porque en los momentos que estuve en pareja, tres o cuatro años, la pasé muy bien y soy bastante orgánico estando en pareja.

Cuando estamos en pareja extrañamos la libertad del estar solo y cuando estás solo extrañás la magia de constuir una vida de a dos"

Hace cuatro años estoy solo y es un momento extraordinario de mi vida que me encanta. Todos los seres humanos tenemos un poco de gatoflorismo, que cuando estamos en pareja extrañamos la libertad que significa estar solo y cuando estás solo extrañás de alguna manera la rutina o la magia que tiene construir una vida de a dos.

A mis 46, con mucha terapia y mucha experiencia de vida, fui descubriendo la forma de optimizar lo mejor y lo peor de mis versiones. Hoy estoy súper enfocado en Plagio, que me lleva nueve o diez horas diarias porque son elencos independientes. En un momento así no me imagino en pareja, en este momento lo mejor que me puede pasar es lo que me pasa. Después de diez horas, vuelvo a mi casa y no tengo que consensuar ni la cena con nadie, ni que pelicula ver, ni si tenemos ganas de tener sexo o no. En ese sentido, tengo una temporada egocéntrica que me viene muy bien en este momento para desarrollar este proyecto.

Es verdad que yo tengo un tiempo útil bastante corto, en relación al amor. No soy una persona que se enamore para siempre. Conceptualmente me gusta el “para siempre”, pero nunca lo pude aplicar.

-El amor también puede llegar de otra forma, en los hijos...

Yo sigo sosteniendo que en el momento que sea padre lo voy a hacer por el método de la adopción. Respeto cualquier tipo de maternidad y paternidad porque cualquier situación que conlleve la posibilidad de criar y darle amor a una persona me parece extraordinaria, pero personalmente a mí me identifica la adopción.

Tengo claro que, a pesar de que no sea en este momento, sé que va a llegar a mi vida y será por la adopción. Independientemente de que sea más o menos difícil o un trámite largo.

En mi caso personal, no necesito crear una nueva vida para desarrollar mi deseo de paternidad. Me vibra mucho más la ley del amor, que la ley de la sangre"

-En tu elenco, está Thelma y hace poco se conoció la resolución en Brasil

Repudió totalmente el fallo, mucho más cuando lo leés y ves que confirma el cien por ciento lo que la víctima denunció. Personalmente mi postura es muy clara. Hice una obra hace muchos años, mucho antes del movimiento feminista de la Argentina, en donde la convoqué a Calu Rivero cuando ella no trabajaba y se habia ido del pais.

Mi postura se ve reflejada en mi accionar. Ahora, sin saber cuando la Justicia se iba a expedir, yo la llamé a Thelma. Ella está entera, me parece extraordinario que pueda actuar, recuperar su trabajo de actriz y estar en una ficción que no tiene nada que ver con su vida, y lo actúa a la par que todos los del elenco.

Es la mejor manera de poner a Thelma en su lugar, que es en el de actriz. Cualquier persona que denuncia algo, que tiene que ser analizado por la Justicia no debe quedar fuera del sistema, al contrario tiene que seguir con su vida para incluso alentar a cualquier persona.