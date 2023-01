"Muy guionado y con ninguneos a Gustavo": el polémico tráiler del documental sobre Ricky Fort

El Comandante Fort nos muestra la intimidad de Ricardo, delante y fuera de cámaras. Con esta premisa, la plataforma Star+ anunció el estreno la serie documental sobre la vida del multimillonario argentino que falleció el 25 de noviembre de 2013. De hecho, este año se cumplirá una década desde que el mediático empresario chocolatero perdió la vida en La Trinidad de Palermo y desde la plataforma por streaming lanzaron un nuevo tráiler sobre esta nueva serie documental.

Esta producción titulada El comandante Fort llegará el 25 de enero y se dividirá en cuatro partes. Pero en este breve avance de poco más de dos minutos se pudo ver de manera clara que la producción se enfocará en el origen del controvertido personaje y en la mirada de sus dos hijos, Martita y Felipe Fort. Incluso en el avance se los puede oír a ambos hablar sobre su padre. "Yo no sé si fue un buen padre o no, pero era el mío y lo extraño", señala Felipe.

Mientras que en otro fragmento, su hermana agrega: "Últimamente pienso en mi papá todo el tiempo. Cuando pienso en él, trato de entender cómo fue sentirse distinto en esa época". A los dos se los nota forzados y al menos en el avance que eligió Star+ para promocionar la serie, no se los oye auténticos. Sin ir más lejos, muchos internautas notaron esto y hasta los acusaron de "leer" un guión escrito por la producción para hablar de su papá.

Lo curioso fue lo que ocurrió segundos después de la primera aparición de los hermanitos en el video. Y es que apenas aparecen imágenes de Gustavo Martínez, la ex pareja de Ricardo Fort, quien falleció el 16 de febrero al caer de un piso 21 en el barrio porteño de Belgrano, la producción le tira un dardo por elevación. "Cuando ellos nacieron, él decía ´Papá Gustavo y papá Ricardo´. Y yo decía: ´Papá Gustavo, no. Papá hay uno solo, Ricardo´", se lo escucha elegir al difunto personal trainer.

La frase elegida para presentar la figura de la ex pareja del mediático chocolatero fue, al menos, curiosa debido a la gran polémica que se originó en la familia del empresario a partir de su muerte. El suicidio del tutor de Martita y Felipe Fort fue un gran shock para el ambiente del espectáculo nacional. La historia de Gustavo y Ricardo tiene todos los capítulos para ser una serie, como aquellas que vemos en cualquier plataforma online.

Una familia rica, un hijo exiliado por su condición sexual y consentido de su mamá, más la aparición de un hombre fiel, amoroso y siempre con ganas de poner la otra mejilla ante cualquier obstáculo. Así parecía Gustavo. Sin embargo, en el último tiempo pasaba un muy mal momento personal. Pero esta imagen se desmoronó a partir de unos feroces posteos que hizo Felipe Fort en contra de su tutor horas después de su muerte.

Los mismos generaron un fuerte conflicto entre los Fort y el entorno del personal trainer. “Las únicas personas que siempre estuvieron para nosotros fueron Marisa, Eduardo, César y amigos. Y más gente que queda por nombrar. Papá lo recibirá con los brazos cerrados", había resaltado Felipe a través de sus redes sociales, generando un aluvión de críticas y repudio generalizado.

Y disparó: "No opinen, no comenten, no saben y nunca supieron. Sí, brazos cerrados. Una persona que no puede terminar de ´cuidarnos´, faltando 10 días para que cumplamos 18 ¿Tienen a Gustavo como una buena persona? ¿Después de lo que hizo? Mientras Martu y yo estábamos en el mismo departamento”. Al ver el gran revuelo que armó, el hijo de Ricardo Fort decidió borrar estos mensajes minutos después.

Pero el daño ya estaba hecho. En el último tiempo, Gustavo la pasaba un muy mal momento. "Me siento muy solo" , le había escrito Martínez a su sobrino Nicolás. El ex personal trainer se encontraba triste porque los hijos del mediático chocolatero estaban por alcanzar la mayoría de edad, y creía que iban a irse de nuestro país. “No sé qué hacer, estoy como sin rumbo. Estoy en un lugar que parece que, lo único que hay que hacer, son cagadas”, sentenció.

Además le había pedido a su sobrino que no lo dejara solo: “No me abandones. Me siento solo, estoy en un mundo de mierda, no voy a hacer nada. La gente que me rodea es un asco”. Además, el propio Nicolás fue el encargado de destapar la olla de conflictos con los hijos de Fort, a quiénes su tío cuidaba, por lo que decidió hacer públicos el intercambio de mensajes privados que tuvieron con Felipe en redes sociales.

Algunos mensajes son de 2019 y el otro es de estos últimos días, luego de que Nicolás compartiera el video del más pequeño de los Fort en el que sostiene que no le habían hackeado la cuenta y en el que reafirma sus dichos contra Gustavo . En respuesta a esa historia, Felipe le contestó con un mensaje irónico. “Bien cuando se ocuparon de su salud. Ah, no, pará que nos ocupamos nosotros con 17 años”, le reprochó el joven al sobrino de Martínez.

Nicolás, el sobrino del ex entrenador, reveló que su tío atravesaba una situación económica muy mala. “Nosotros le pagábamos las tarjetas de crédito, no tenía para pagar el seguro del auto. Él se manejó siempre con un auto de mi hermano, un 206 del año 1810 y ni siquiera le alcanzaba”, dijo, y siguió: “Tengo un audio de Marisa- la niñera de los mellizos- pidiéndome plata para pagarle el celular porque tenía las tarjetas cortadas".

Y sumó: "Lo que yo cuento es lo que vivíamos con él. Mi hermano mayor, que tiene un café a cuadras de donde vivía, tenía un trato diario con él”. Por esta razón, generó cierta indignación en las redes sociales que la plataforma haya utilizado esa frase puntual de Gustavo para presentarlo en la serie, ya que para muchos se trató de una suerte de "ninguneo" hacia el ex personal trainer que se encargó de criar a los hijos de Fort durante casi una década.

La serie comenzó a grabarse en octubre de 2021 y es una producción original de Star+ realizada por 20/20 Films. Los episodios fueron rodados en Buenos Aires y en Miami, ciudad que era casi un segundo hogar para Fort. "Siempre de chico soñé, pensé que mi vida iba a ser así. Iba a tener mucho éxito y, de repente, me iba a morir. Después iban a hacer la película de mi vida y toda la historia de mi vida....", se lo escucha decir a Fort.

Este proyecto recorrerán el origen del personaje, su ascenso hacia la fama y su muerte inesperada muerte. "A la gente, por lo general, no le caen bien los millonarios...pero a papá lo amaban", agrega Felipe, casi pareciera leyendo lo que la producción pretende que diga sobre su papá. En la producción se verán imágenes inéditas, otras que forman parte de archivos públicos y también recreaciones originales.

La serie es creada por Patricio Álvarez Casado, quien es acompañado en el guión, por los escritores Tamara Tenenbaum, Juan José Becerra y Nicolás Miguelez. El filósofo Tomás Balmaceda se convirtió en un asesor de género para esta serie, mientras que Eddie Fitte se encargó de la investigación periodística. El empresario chocolatero padecía de constantes dolores debido a una lesión en su columna y otra en su rodilla.

Se internó n La Trinidad de Palermo para ser tratado de una fractura femoral, sufrida días antes de su muerte en Miami. Sin embargo, falleció debido a un paro cardíaco producto de una hemorragia estomacal. El parte médico había detallado que “se mantuvo clínicamente estable y súbitamente presentó un paro cardiorrespiratorio asociado a una hemorragia masiva en el estómago”.

El resultado de la extensa batalla legal que se originó a raíz de su muerte fue: la absolución de los especialistas. Los médicos que lograron otra vez ser sobreseídos en la causa por “mala praxis” son: Silvina Luján Serra, Yanina Sagues, Lucas Angel Stefanini, Daniel Ricardo Stecher, Daniel Weissbrod, Alejandro Druetto, Fernando Lipovetsky, Mercedes Alarcón Suárez, Horacio Renom y Pablo Pardo.