Muy "incorrecta": Marian Farjat le mostró las lolas a Moria Casán y lo publicó en las redes

Un momento llamativo, por no decir "Incorrecto", se vivió en el programa que conduce Moria Casán por la pantalla de América TV. Luego de pasar unos meses en España para escapar de la crisis económica que somete al país que, según contó, la obligó a vender algunos de sus bienes, Marian Farjat estuvo como invitada en el ciclo de La One y no dudó en calentar las redes al exhibir cómo le quedó el busto tras la operación.

La ex Gran Hermano pasó por el quirófano para hacerse un aumento de senos y una rinoplastía e invitada como panelista de Incorrectas se animó a exhibir sus nuevos atributos.“Moria te pregunta como te quedaron las lolas y vos tipo #Incorrectisima”, escribió la ex Gran Hermano en Instagram junto a una postal que la muestra frente a la conductora bajándose el vestido y dejando sus pechos al descubierto.

Para evitar la censura de la red social, la mediática usó dos frutillas para tapar sus pezones. Además, la joven de 24 años publicó varios momentos en sus stories de su participación en el programa de “La One”, en las cuales, por ejemplo, se la podía ver amagando a darle un piquito a la conductora. "Este año fue difícil. Tuve que vender mi Audi A1“, había revelado semanas atrás Marian, en una entrevista para la revista Paparazzi.

Actualmente, la ex hermanita vive en España y, a pesar de sus problemas financieros, relató que para subsistir vende la ropa que ya no usa más y aprovecha varios canjes de ropa, bebidas, alimentos y tratamientos de belleza que obtiene gracias a la popularidad y gran cantidad de seguidores en las redes. “Si no fuera por eso no sé cómo haría”, remarcó sobre sus acuerdos con distintas marcas.