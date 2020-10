La furia de Nacha Guevara por los rumores de su salud: "Se burlan de alguien que creen que está enfermo"

Nacha Guevara se cansó de que a sus espaldas hablen de su salud y aprovechó la pista del Cantando 2020 para, expresar fuertemente y en duros términos su malestar. La actriz no dudó en tomar el micrófono y cargar contra aquellos que día a día, desde hace algunas semanas, ponen dudas sobre si si tiene algún tipo de patología que esconde. "Cómprense una vida, chicos, y déjenme de joder”, cerró Nacha, visiblemente enojada.

Toda la polémica comenzó por un gesto y un comentario que le hizo Lola Latorre a su pareja en el certamen, Lucas Spadafora, relacionado a los temblores que Nacha evidencia de vez en cuando cuando la poncha la cámara. A raíz de esas imágenes se especuló con que Nacha tuviera algún tipo de enfermedad.

“A raíz de un comentario infortunado, pero creo que involuntario de Lola Latorre, eso llevó a un punto en el que tengo que aclarar algo que se disparó en las redes, en los medios berretas y por todos lados”, arrancó a explicar ayer la actriz.

“Eso hiere. Y no solo a mí, también a mi familia y a mis amigos, que quieren saber qué pasa. Así que un poquito más de empatía, porque burlarse de alguien que creen que está enfermo es la bajeza más grande. A todas esas personas, ya sean los anónimas o los públicas, sólo voy a decirles una cosa: Cómprense una vida, gente. Nada más. Gracias”, cerró su descargó la actriz con un gesto de fuck you dedicado a los que estuvieron especulando sobre su salud.

Antes de que empiece el programa, y a través de su cuenta de Instagram, Guevara contó que el motivo detrás de sus temblores es una costumbre que tiene cuando está en el medio de un dilema. “Para que se queden tranquilos todos, estoy bien de salud. Cuando hago esto (por los temblores) es consciente, es voluntario. En general me ocurre cuando estoy por decidir algo, cuando no sé qué hacer”, sostuvo en el vídeo que publicó.

“Cuando estoy en el Cantando es que miro ciertas cosas. Algunas estaban feas y trato de descifrar cómo puedo encargar y hablarle al otro sin ofenderlo. Sin descalificarlo. Es como cuando tengo un pequeño dilema. Pero no se preocupen, si tuviera una enfermedad no sé qué haría. Yo decidiría en el momento qué hacer con eso, porque eso le pertenece a cada uno y cada uno tiene el derecho de hacer lo que le plazca”, agregó en esa publicación.

Pero el enojo de la actriz no quedó ahí. Sin dar nombres, cargó contra quienes afirmaron durante las últimas horas que habían recibido la confirmación por parte de la producción del Cantando 2020 de los problemas detrás de sus temblores. "Por supuesto que nadie me llamó. Inventan y comprometen a la producción y dicen que fueron ellos los que se lo confirmaron. También está la radio pasillo, que son los chismes de todo el mundo que están alrededor de uno”, recriminó la actriz.

El origen de la polémica

Durante una entrevista, Lola Latorre realizó un desafortunado comentario en la semana . “Yo estoy re tranquila, pero Lucas, mi compañero, está muy tenso, tiembla un poquito, a lo Nacha”.

El comentario estaba referido a los temblores de la actriz, cantante y jurado del Cantando que en los próximos días cumplirá 80 años. Desde luego que el comentario llegó a sus oídos y no cayó para nada simpático. Anteayer, Nacha le pidió un instante a los conductores, Ángel de Brito y Laurita Fernández, para dirigirse a Latorre, que estaba en vivo. “¿Lola me escuchás? ¿Sí? Cuando vengas al piso tenemos que tener una conversación, me hubiera gustado tenerla hoy, pero no importa, cuando vengas al piso vamos a tener una conversación. ¿Te parece bien?”.

La joven, esperando el reproche y las críticas de la artista, no dudó en responder: “Sí, opino lo mismo”. Pero Nacha Guevara volvió a hablar de su salud y ante la consulta de De Brito, que le preguntó cómo hacía para mantenerse en forma, respondió que se trataba de “buena genética”, aunque reconoció que se cuida hace mucho y que es vegetariana hace 50 años, lo que provocó sorpresa entre los conductores.