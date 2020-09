Nacha Guevara cruzó a Lola Latorre por su burla sobre los temblores: "No quiero vivir mucho"

La actriz, cantante y bailarina Nacha Guevara lanzó una fuerte advertencia a la participante del Cantando Lola Latorre, quien hizo un desubicado comentario al intentar hacer un chiste y recibió decenas de críticas. “Cuando vengas tenemos que hablar”, le dijo anoche en la gala del programa de El Trece. Además, Guevara habló sobre su salud y lanzó: “No quiero vivir mucho tiempo, quiero vivir bien”.

Todo ocurrió anoche, durante la gala del Cantando, cuando Guevara le lanzó la fuerte advertencia a Latorre tras el comentario de la joven que buscó ser irónico y divertido pero provocó un gran fastidio y repudios generalizados, durante una entrevista en la que hablaba de su desempeño en el programa y celebraba la evolución de su compañero, Lucas Spadafora. “Yo estoy re tranquila, pero Lucas, mi compañero, está muy tenso, tiembla un poquito, a lo Nacha”.

Cuando vengas al piso tenemos que tener una conversación".

El comentario estaba referido a los temblores de la actriz, cantante y jurado del Cantando que en los próximos días cumplirá 80 años. Desde luego que el comentario llegó a sus oídos y no cayó para nada simpático. Anoche, Nacha le pidió un instante a los conductores, Ángel de Brito y Laurita Fernández, para dirigirse a Latorre, que estaba en vivo. “¿Lola me escuchás? ¿Sí? Cuando vengas al piso tenemos que tener una conversación, me hubiera gustado tenerla hoy, pero no importa, cuando vengas al piso vamos a tener una conversación. ¿Te parece bien?”.

La joven, esperando el reproche y las críticas de la artista, no dudó en responder: “Sí, opino lo mismo”.

Pero anoche, Nacha Guevara volvió a hablar de su salud y ante la consulta de De Brito, que le preguntó cómo hacía para mantenerse en forma, respondió que se trataba de “buena genética”, aunque reconoció que se cuida hace mucho y que es vegetariana hace 50 años, lo que provocó sorpresa entre los conductores.

Además, la jurado del Cantando indicó que se cuidó mucho “en todos los sentidos”, pero reconoció que tiene sus “debilidades”, entre las que mencionó la pizza. “El fin de semana que pasó estuve atacada, hacía mucho tiempo no me pasaba. Fui al supermercado y me agarró que compré cuanta porquería había. Galletitas, esto… Lo otro. Y me di una panzada, como hacía años que no me daba. Me asusté”.

De todos modos, lo más fuerte llegaría después, cuando Guevara habló sobre su futuro y cómo esperaba que fueran sus próximos años. “No quiero vivir mucho tiempo, yo quiero vivir bien e irme cuando sea correcto, irme a tiempo”, sostuvo.

“No hay nada mejor que irse a tiempo, por uno y por los que lo rodean a uno. Hay que saber irse, y para eso hay que prepararlo”, disparó Nacha.