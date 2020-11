Nacha Guevara trató de caso perdido a Lola Latorre y Yanina la cruzó: "¡Vergüenza, señora grande!"

Después de haber pasado más de un mes sin presentarse en el concurso, primero porque Lola Latorre y Lucas Spadafora tuvieron Covid-19, y después porque la hija de Yanina Latorre fue acusada de haber asistido a una fiesta clandestina: finalmente la joven pareja regresó a la pista del Cantando 2020, donde Nacha Guevara le habló directamente a la Lola y le dijo que prefiere no perder el tiempo "en casos perdidos".

Como era de esperarse, el fuerte comentario desató la ira de Yanina en las redes sociales, y a través de Twitter, la rubia dijo que decidió que su hija no vuelva más al certamen.

Lola Latorre cantó el tema "Algo contigo" junto a Lucas Spadafora.

Emocionados por la vuelta, los chicos entraron a la pista para cantar el tema de Vicentico, "Algo contigo", en una puesta romántica en la que ambos se vistieron de rojo. A pesar de los esfuerzos, la primera en dar su devolución fue Nacha Guevara, quien le explicó a la pareja que durante todo el tiempo que estuvieron ausentes del certamen, muchas de las parejas evolucionaron.

"Mucha gente evolucionó y los que no evolucionaron partieron. Además, ha ingresado gente con mucho talento, grandes cantantes. Entonces, ahora hay una enorme diferencia entre los que hacen ustedes y lo que hace el resto porque se desniveló y perdieron el tren. Se nota mucho la diferencia”, aseguró.

Lola fue criticada por Nacha Guevara.

“Lucas vos sos muy afinado y está bien. Pero nosotros estamos acostumbrados a ver parejas más completas y que han evolucionado, así que sigan trabajando”, lanzó, la jurado y luego les puso un 6 de puntaje.

Antes de pasar a Karina La Princesita, Ángel de Brito quiso saber si Guevara tenía algo para decirle a la hija de Yanina Latorre. A lo que Nacha volvió a la carga: “No, nada. Hay un momento en el que yo dejo de perder mi tiempo y mi energía en casos que considero perdidos”, sentenció.

Minutos después, y ante el silencio de Lola, Yanina Latorre lanzó una catarata de furiosos tweets, y entre las cosas que dijo, sostuvo que su hija no va a volver más al certamen.

“Es una mujer grande. Nacha da pena. Tiene 80 años y destrata a una chica de 19. ¿Le pide educación a Lola? ¿Y ella? No la saluda. Le dice que es un caso perdido. Qué vergüenza, una señora grande”, escribió.

Luego, contó que tenía "una calentura" muy grande, y que ni Nacha ni nadie le va a decir a su hija que es un caso perdido. "Qué mina de mireda. 80 años al pedo. Qué suerte que no fui. Lola me llamó llorando desesperada. ¿Alguien hace todo tan perfecto como para ajusticiar así a una chica de 19? Nacha Guevara me da vergüenza. Que se ocupe de sus hijos. Que cuente eso, ¿no?”, agregó.

Esta mañana, Latorre decidió redoblar la apuesta, y en sus historias de Instagram comentó que no piensa callarse nada, y que la sorprende muchísimo la devolución que hizo Nacha con su hija, cuando en realidad ella es una mujer que maltrata a sus compañeros de trabajo, como lo hizo con Sofía Gala, la hija de Moria Casán.

"Nacha es digna de lástima. Yo le voy a enseñar a ser madre. ¿Por qué no hablan de la relación de ella con sus hijos? Lola se queda en casa, ahí no va más. Todo el mundo cuenta como maltratás Nacha, no sos ejemplo de nada", cerró.