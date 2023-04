Nacho de Gran Hermano en BigBang: el futuro como streamer, su rechazo al Bailando y la relación con La Tora

Nacho Castañares no se deja obnubilar. Con un camino ya marcado fuera de Gran Hermano -reality que le valió el segundo puesto- el ex hermanito pone todas las fichas en su objetivo: el universo stream y las plataformas digitales.

“Es todo una locura, pero una locura linda porque me pone muy contento tener tantas propuestas y cosas por hacer”, dice con un fandom que ya supera el millón y medio de seguidores y una vida casi opuesta a la que dejó antes de aterrizar en los medios.

“Es un cambio fuerte porque pasamos de levantarnos sin tener que hacer nada a de golpe tener tres mil compromisos por día. Adentro de la casa aprendí un montón de cosas: a saber que las personas tienen días malos y que hay que respetarnos, a poner todo el tiempo de mi parte para perdonar y saber entender los momentos de cada uno”, le dice a BigBang uno los favoritos de la gente.

-¿Cómo era tu cotidianeidad antes de ingresar a la casa?

-Me levantaba 6.30 para ir a cursar a la Facultad, donde estudiaba Gestión Deportiva y después me iba directamente para una agencia de alquiler de autos donde laburaba. Así hasta la noche que hacía lo que es el streaming en Twitch, que es algo que venía haciendo bastante seguido hasta que surgió la idea de entrar a la casa.

-¿Surgió de vos?

-Surgió de mí, cuando estaba mirando TikTok y justo me apareció el video que decía que se habían abierto las inscripciones hacía dos horas. Fue un impulso anotarme, aunque es verdad que cuando hablaba con mi mamá ella me decía siempre que tranquilamente podría estar en un programa así. Cuando yo empecé a trabajar con las redes ella no paraba de decirme que yo era muy carismático, que me veía y que le gustaría que ojalá se me dé el tema del stream y poder dedicarme a eso.

-¿Te ves en LUZU TV, por ejemplo?

-Sí, algo como LUZU está muy bueno. Yo lo consumía y me encanta el formato. Sería hermoso poder armar algo así. Yo lo seguía a Nico Occhiato, estaba muy al tanto de lo que hacía y antes de entrar a la casa había ido a un programa de LUZU con Momi y Santi Talledo, porque me llevo muy bien con la hija de Momi. Después tengo un montón de referentes streamers independientes como Coscu, Joaco, Pimpe. La verdad se vienen muchas cosas por ese lado, pero todavía no puedo decir bien qué.

-Lo que sí dijiste es que el “Bailando” de Tinelli no estaba en tus planes.

-Básicamente porque ahora tengo esos proyectos orientados hacia otro lado, que además les tengo mucha fe. Y no capaz volver a estar en un reality cuando recién salí de uno... Pero recontra valoro la propuesta y me siento muy orgulloso de ser tenido en cuenta.

-Vivís con tu abuela en Buenos Aires, pero tu papá, Rodo, sigue viviendo en Uruguay.

-Sí, pero ahora mi papá está viendo el tema de la mudanza para venirse a la Argentina y quedarse acá. Él siempre vivió afuera, encima en España que era muy lejos. Después ya cuando vino a vivir a Uruguay era otra cosa porque nos veíamos más seguido.

-Tu historia fue de las que más llegaron a la gente, primero por el fallecimiento de tu mamá y después por la emotiva aparición de Jesús, que es tu segundo papá. ¿Siempre tuviste naturalizado ese rol? ¿Vos mismo se le adjudicaste?

-Sí, siempre porque me crié así. Yo iba a España y allá estaba con Jesús y con mi papá. Volvía a Buenos Aires y estaba con mi mamá. Toda la vida viajé y me encantaba. Muchos cumpleaños han venido los dos acá entonces siempre fue natural. Siempre fue así y la relación siempre fue hermosa.

-¿Cómo es el vínculo con tu abuela? Antes de entrar a la casa contaste que ella no estaba contenta con tu decisión.

-Sí, la noticia la había shockeado un poco, pero siempre me dijo que me iba a apoyar. Capaz al principio me decía que no iba a ver el programa. Pero desde que soy chico la relación con ella es hermosa. Aparte me crié con ella. Entonces mi relación es de hace mucho. No es lo mismo convivir que verla sólo los fines de semana o de vez en cuando.

-Tu relación con La Tora no fue de las más consolidadas en la casa, pero sobre el final estuvieron muy juntos. ¿Cómo marcha afuera?

-Por suerte muy bien. Realmente es muy lindo y por suerte siguió afuera que era la duda que capaz teníamos. Lu es una persona increíble y tenemos una relación hermosa. Por suerte pudimos continuar y mejoró un montón. Estamos mucho más en contacto y nos vemos muy seguido.