Nacho Viale, el gran obstáculo para que Mirtha siga en El Trece: "Pidió un aumento del 170%"

A la que seguramente no le afecta la gran inflación que somete al país desde comienzos de año es sin dudas a Mirtha Legrand. O al menos, eso ocurrirá si la diva finalmente convence a las autoridades de canal Trece que le paguen lo que, para su nieto, Nacho Viale, le corresponde. ¿A qué nos referimos? Resulta que la reina de los almuerzos tendría un pie y medio afuera del canal del solcito salvo que la productora StoryLab S.A., conducida por Nachito, disminuya sus pretensiones económicas. La histórica conductora -a través de su nieto, quien se encargó de las negociaciones con El Trece- pidió una de las mejores paritarias en la historia del país: exigió un 200% de aumento para el sueldo.

Vale destacar que ya de por sí, el salario de Mirtha es el más alto de la televisión, no solo de Argentina sino de toda Latinoamérica. O al menos, uno de los más altos. Días atrás, Story Lab, la productora a cargo de La Noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand, emitió un comunicado en el que aseguraba que se habían vencido los plazos que le daban “derecho de preferencia” a El Trece. Y de esta manera, iniciaron las conversaciones con otros canales. "Les informamos que luego de haber entregado la última propuesta el día 9 de junio de 2022, el pasado viernes operó el vencimiento del llamado ´derecho de preferencia´ o ´primera opción´ en beneficio del canal", contaron.

Y agregaron: "No habiendo podido llegar a un acuerdo luego de muchos meses de arduas negociaciones. Respetando el compromiso asumido en el contrato finalizado, a partir del día de la fecha, la productora se encuentra en libertad de negociar con cualquier medio la puesta en el aire de los formatos mencionados. Agradeciendo a todos por su preocupación e interés, los saludamos muy atentamente". Tras este contundente comunicado, comenzó a cobrar con mucha fuerza el interés por parte de América de hacerse de los servicios de la diva, la cual lleva dos largos años sin conducir de manera habitual por la pantalla chica. Solo hizo breves apariciones y le dejó el mando de su programa a Juana, su nieta.

De todas formas, el propio Nacho Viale había afirmado que si no se llegaba a un acuerdo con alguna emisora de aire, quizá probaría con un formato vía YouTube. "Vamos a los números. Nacho Viale, que es el que negoció como titular de la productora Story Lab, que es la que produce a su abuela, pidió un 200% más para renegociar el contrato de 2022 de lo que se venía presupuestando en relación al año anterior", habían afirmado en Socios del Espectáculo a raíz de esta noticia y agregaron: "A la hora de las exigencias para el desembarco de la vuelta de los programas de Mirtha, los sábados, y también de Juana, los domingos, pidieron un 200% más en cuanto a la exigencia económica para negociar el contrato".

De acuerdo con el ciclo de, claro está, canal Trece, el deseo de Mirtha va mas allá del dinero y tiene ganas de seguir en la pantalla que dirige Adrián Suar, pero, apesadumbrada por la noticia de la negociación fallida, se abrieron a negociar con otros canales. "El Trece propone un 70% más, por sobre lo que se le ha dado al resto de las productoras, ya sean La Flia, Polka, Kuarzo o las que puedan renegociar sus contratos con este canal, que no llegaron a este porcentaje. El 70% es lo que se le ofreció. Así le hubieran dado la mitad de lo que pidieron, que sería un 100%, está lejísimos de lo que pretenden", detallaron.

Y sentenciaron: "En comparación al presupuesto de 2021/22, el ofrecimiento al resto de las productoras fue un 55 o un 60, en este caso se llega al 70 como fin de la negociación. Fue el tope de la oferta. Más allá de los números, que sabemos cuáles se manejan por trabajar en esta empresa, hay partes de esta historia que tienen que ver con el afecto y cariño que tiene Adrián Suar con Mirtha. Su vínculo con ella, en todo momento, fue tratar de que ella siguiera en El Trece y llevar adelante la negociación de manera personal. Mirtha lagrimeó en el teléfono con Suar, por no decir lloró. Ella le dijo 'quiero estar en El Trece, estuve muy cómoda. Han reinventado un formato que tiene 54 años'".

Al parecer, si esta historia termina con Mirtha lejos de la pantalla de canal Trece, todo sería responsabilidad de Nacho y de sus "impagables" exigencias. En ese punto, aseguraron: "De su propia boca, dijo que quiere volver a la televisión y a El Trece. Lo cierto es que ahora Mirtha está muy triste. Nacho también exige una negociación con la pauta de PNT, lo que conocemos vulgarmente como los chivos. A la hora de negociar, como Viale no se aseguraba una cantidad específica de PNT para vender a las empresas comerciales que pongan sus avisos, le exigió a El Trece que cubriera el faltante de ventas de PNT. O sea, si yo tengo 10 para vender y vendo 5, le exijo al canal que me de la plata de los 5 que no vendí al precio de mercado".

Lo cierto es que en las últimas horas, esta información se terminó por confirmar luego de que el propio Suar revelara que el entorno de la diva le pidió un aumento cercano a ese 200%. "No quiero otra cosa más que Mirtha esté en el canal. La productora pidió en la negociación una plata demasiado grande con respecto al año pasado. Algunos decían de un 200%, puede ser un 180/170%, es una diferencia muy grande para que se entienda, porque se han hablado muchas cosas. El canal la quiere tener y yo creo, por lo que hablé con Mirtha, que ella quiere venir. Personalmente estoy haciendo el mayor esfuerzo para que esté", dijo.

De acuerdo con el gerente de programación, el miércoles llamó a Nacho y le ofreció que tanto él como su abuela se reúnan en los estudios del canal "por si el presupuesto no les daba​". "El canal la quiere tener y yo creo, por lo que hablé con Mirtha, que ella quiere venir. Personalmente estoy haciendo el mayor esfuerzo para que esté. Es más, ayer (por este miércoles) hablé con Nacho y le ofrecí que vengan a los estudios del canal por si el presupuesto no les daba", reveló el también actor y productor. Cabe destacar que, según explicó, Polka -por dar un ejemplo- incrementaron sus sueldos entre un 55 y un 60%. Ya llevarlo a 170% no lo entiendo, pero bueno", agregó.

Y sumó: "Los números son los números, es el problema que deben tener ellos pero también hay que atender que Mirtha, por lo que ella me transmite... hablamos con todo amor, el domingo 1.30 de la mañana me mandó un mensaje, yo venía del teatro, le contesté y hoy por hoy ella quiere estar en El Trece y eso hay que entenderlo. Si tiene una oferta mejor, superadora, yo jamás voy a poner una traba. Como le dije a ella: 'vos sos de toda la televisión', yo quiero que venga a El Trece, ella también, pero si no, donde esté feliz, fundamentalmente, porque es una señora grande y necesita respeto, donde quiera estar ahí estaremos todos nosotros".

Consultado sobre si siente que es una actitud un poco "egoísta" de Nacho de ver el negocio más allá de lo que la abuela quiere, Suar sentenció: "No, yo le creo, debe tener un problema muy grande, no entiendo cuál... soy productor y esa diferencia de más no la termino de entender. Es una cuestión económica, cuando hay un 170% lo veo difícil, pero vamos a seguir intentando".