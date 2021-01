Nacho Viale incumplió las normas, no pudo cargar nafta y se enojó: "¿Quién es el idiota que inventó esta ley?"

Nacho Viale vivió un incómodo momento el día de ayer cuando los empleados en una estación de servicio se negaron a llenarle el tanque de nafta a su moto debido a que incumplía las normas de acuerdo a la Ley 15.143. Dicha normativa establece que los playeros no pueden vender combustibles a quienes llegan en moto y no tienen el chaleco refractario. Situación que indudablemente, el productor no cumplía.

Sin embargo, lejos de respetar las normas por más absurdas que sean, el nieto de Mirtha Legrand utilizó las redes sociales para manifestar su enojo y frustración. De hecho, hasta insultó a quien impulsó la iniciativa llamándolo "idiota". "Bueno, la ley más pelotud... que vi en mi vida... No te cargan nafta si no tenés chaleco refractario aunque tengo la mochila y la campera con protección", expresó.

Y aclaró: "Me llenan un bidón y puedo cargarle yo. ¿Quién es el pelotud... que inventó esta ley? ¡Idiota! ¿Se dan cuenta de que una campera me protege mucho más que un chaleco? Y se ve más. Encima no te cargan nafta pero te venden el bidón para que cargues vos... Por favor, ¿quién fue el idiota que creó esto?". En el video se lo ve fastidioso, casi encaprichado, cuestionando la ley de tránsito.

Finalmente, afirmó que podría cargar combustible totalmente desnudo y solamente utilizando el chaleco refractario y sentenció: "Estoy convencido de que la persona que redactó esa ley no tiene ni la más pálida idea de lo que es una moto, como tampoco tiene idea de seguridad en las motos. Podés cargar en cuero y con chaleco, pero no podés cargar con una campera que te protege, que tiene refractario..." .

Antes de irse de la estación de servicio, Nacho decidió sacarle una foto al cartel de la ley que dice "Protegemos tu vida: sin casco ni chaleco no hay combustible. Ley 15143 de la Provincia de Buenos Aires" y la calificó como la más "inútil" de todas. La norma 15.143 se sancionó en julio de 2019 para modificar la 13.927 y dos de sus artículos, obligando al uso reflectante y casco de identificación del dominio del vehículo.