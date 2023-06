Nacho y su pasado stalker: tiroteó a María Becerra y se puso goma con Coscu

La fama adquirida durante su paso durante la exitosa última edición de Gran Hermano, donde quedó segundo detrás de Marcos Ginocchio, le dio el lugar de privilegio de tener su propio stream con algunas ex hermanitas, donde ahora cuenta sus "primicias" ante el público detrás de los monitores. Nacho Castañares Puente reveló su pasado stalker, con mensajes picantes para María Becerra en sus tiempos de youtuber y que acosaba al streamer conocido como Coscu.

Todo comenzó cuando, ni lerda ni perezosa, Lucila Belén "La Tora" Villar, la pareja de Nacho, ex integrante del reality y parte del ciclo de streaming Fuera de Joda, hizo una pregunta frente a sus otras dos compañeras, Julieta Poggio y Daniela Celis, para que el último subcampeón del formato revelara una situación vivida en los últimos meses.

"¿A ustedes no les pasó que cuando entraron a la casa saber de que quizás están en algún chat de algún famoso tirándole onda?", inquirió "La Tora". Esto motivó que Nacho comenzara a revelar de a poquito, su pasado de acosador ante las figuras públicas, cuando todavía no sabía que la fama también le iba a llegar a él

"Voy a contar una primicia", arrancó Nachó. "Me pasó cuando salí de la casa y lo borré en cuanto lo vi", agregó, sobre la vergüenza que le generó leer lo que había escrito en 2017.

"No me acuerdo por qué le había respondido una historia a María Becerra y le puse 'sos hermosa', una cosa así. Fue hace realmente mucho", relató en relación al origen del mensaje directo de Instagram. "Hace poco, cuando nos invitaron a la avant premiere de la película donde ella estaba, que la vimos, estuvo al lado nuestro y todo, subí una historia, la menciono, y cuando entro al chat estaba el mensaje, y agarré y lo borré a la mierda", confesó el ex hermanito. El estreno era el de Rapidos y Furiosos X, donde la cantante grabó una canción y recibió los elogios sobre su performance del actor Vin Diesel.

Tras mostrar una captura de pantalla que hizo antes de desaparecer su tiroteo con la cantante, donde quedó claro que lo que había dicho era 'vos dame bola' y que el lance había sido un 31 de mayo, Nacho se agrandó sobre lo sucedido e intentó defenderse del vergonzante momento: "Me la jugué".

Luego "La Tora" salió a contar a medias un lance que ella se tiró, pero sin precisar hacia qué famoso fue que lo hizo. "A mí me pasó, aunque no era mucho de tirotear por Instagram, pero capaz que había personas clave que sí. Y una vez a uno que lo vi, que me parece que encima eliminé el chat pero no lo borré, le puse: 'Te vi en persona, qué bueno gemelos tenés'", contó la chica de Berazategui, antes de señalar que borró todos sus chats previos al ingreso a la casa más famosa del país: "No dejé uno vivo".

Tras eso, y ya soltado por la confesión previa, Nacho amplió su pasado stalker con lo que le hizo al Coscu, con quien no borró las pruebas de su actitud cargosa y goma, luego de cruzárselo y sacarse una foto con él. "Yo dejé con Coscu, mirá. El día que me lo crucé", reveló Castañares, quien ahí nomás comenzó a leer los intensos mensajes que le enviaba: "Coscu, ¿dónde estás? Te quiero ver. Amigo, afuera, salí", enumeró el ex futbolista.

"Lo acosabas, pobre Coscu", intervino Celis, en defensa del youtuber. "Lo acosé. Y después me puso: 'Buena foto, gracias por bancarme de esa forma'", detalló Nacho, dejando en claro que su ídolo de aquel entonces no se tomó tan a mal su cholulismo.

La historia de Coscu celebrando a su ahora amigo existió, y en las redes quedaron las pruebas. "Entre todo lo lindo que encontré, él me espero en la puerta del restaurante", escribió sobre un Nacho todavía adolescente y con lentes.