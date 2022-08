¿Nació el amor? Sebastián Yatra y Agustina Agazzani: salida, tragos y mucho baile en un bar de Recoleta

El 16 de mayo de 2020 -luego de varios rumores de crisis- Tini Stoessel y Sebastián Yatra confirmaban su separación, después de casi un año de novios. Lo hicieron a través de un comunicado oficial que ambos compartieron en sus redes sociales y que decía: “Hola. Queríamos contarles que decidimos termina la relación. Vivimos momentos hermosos, pero a veces las cosas no se dan como uno las imagina... Hoy sentimos que esta es la mejor decisión para los dos y siempre quedarán todos los lindos recuerdos en nuestro corazón. Gracias por darnos tanto cariño, los queremos mucho”. Ambos habían compartido el mismo texto al que solo le cambiaron el nombre del otro.

Por un lado, la vida sentimental de la cantante cambió en los últimos meses luego de que confirmara su relación con Rodrigo de Paul, pieza fundamental del seleccionado argentino que dirige Lionel Scaloni. Antes, la actriz, cantante y compositora había sido vinculada al trapero Khea, al piloto de Ferrari de Fórmula 1, Charles Leclerc, y a Joaquín "Tucu" Correa, mediocampista del Inter de Milán.

Por su parte, el artista colombiano se dedicó todo este tiempo a su carrera y si bien se lo vinculó a un gran número de mujeres, ninguna llegó a oficializarse y solo quedaron en simples rumores. Por ejemplo, a mediados de junio el cantante fue vinculado sentimentalmente a Antonella Pauletto, la ex novia del actor Gastón Soffritti. "Es instagramer e influencer, y fue protagonista del último video que hizo Sebastián Yatra", contaba Luli Fernández al respecto.

Pero aquello no prosperó y el artista siguió soltero hasta que otra argentina lo cautivó: se trata de Agustina Agazzani, ex pareja de Agustín Bernasconi y el propio Soffritti. La modelo y bailarina (fue parte del staff del Bailando por un sueño de Marcelo Tinelli), que había sido vinculada a Rusherking antes de la aparición de Eugenia La China Suárez, comenzó a dar indicios de que algo sucedía con el cantante a través de las redes sociales.

De hecho, comenzaron a seguirse desde hace relativamente poco y a intercambiar "likes" en Instagram. Incluso, Agazzani dejó de seguir a Tini para iniciar una "amistad" 2.0 con el colombiano. Como si esto fuera poco, Yatra había reposteado una de las tantas historias en Instagram Agazzani, donde se la veía en uno de los shows que el cantante dio en Buenos Aires. Allí, el colombiano escribió: "Qué rico dormir abrazado de ti", parte de la letra de su tema "TV".

Lo llamativo fue que el ex de Tini Stoessel y la ex de Gastón Soffritti borraron sus publicaciones casi de inmediato. El colombiano presentó su nueva gira “Dharma”, la cual pasó por nuestro país este fin de semana con un show increíble en el Movistar Arena. Yatra llegó acompañado por su banda y bailarines, y explicó que “Dharma”, palabra de origen Hindú, es lo contrario al Karma y representa “lo que te llega a la vida por las cosas que haces bien”.

En esta nueva gira, sus fans -entre las cuales se incluyó Agazzani- pudieron disfrutar de los éxitos del colombiano (que volvió después de tres años a la Argentina) y de sus canciones más recientes. Según pudo averiguar BigBang, tras los dos shows que brindó el 12 y 13 de este mes, el cantante decidió relajarse y pasar un buen momento en La Fernetería, el lujoso bar ubicado en pleno Recoleta, a pocas cuadras de la Facultad de Derecho.

Allí, cada trago oscila entre 1000 y 1700 pesos. La cita fue el domingo en el local ubicado en Figueroa Alcorta 2250, donde estuvo presente una custodia más rigurosa a la habitual. "Había mucha gente, no estaban ellos dos solos sino que había como ocho o diez personas más en la mesa. Pero igualmente, ellos dos no se separaron en ningún momento. Incluso, Yatra solo bailaba con Agustina", resalta una de las fuentes consultadas por este sitio y que estuvo en el lugar.

Además, la misma persona advirtió: "Acá todos decían que era Lali y Yatra, y me parecía sinceramente. Pero después al acercarnos, nos dimos cuenta que era Agustina Agazzani. Cuando entré a La Ferneteria dije ´hay mucha seguridad´ y no entendía porqué hasta que los vi. Tenían cerca a varios miembros de seguridad que evitaban que la gente se les acercara para pedirle fotos o autógrafos".

La propia modelo compartió ayer en sus historias de Instagram una cuidadosa foto para contarle a sus seguidores que estaba en La Fernetería, pero evitó mostrar su entorno y a las personas que la acompañaban. En los videos en los que accedió este sitio, se los puede ver al cantante y a la influencer bailando, charlando y disfrutando de la noche anterior a este lunes feriado. "No se separaron en toda la noche. Lo que sí me parece es que el DJ que no sabía que estaba Yatra porque le metió como cinco o seis temas de Tini", sentenciaron.

Un dato más. ¿Cómo terminó la noche? Después de mostrarse bien juntos durante toda la jornada, con sonrisas, largas charlas y mucho coqueteo de por medio, Yatra y Agustina se fueron juntos del bar. Eso sí, rodeados de empleados de seguridad para no ser molestados por nadie.

Unos días antes que el romance de Tini y de Paul fuera confirmado, Yatra había hablado de su vida amorosa. "Mi corazón está en paz, está tranquilo y dejando que la vida me lleve por donde tiene que transita", confesó. Si bien hasta el momento Sebastián no reveló si sale con alguien, estas imágenes, sumadas a los recientes rumores, lo vinculan con Agazzani.

Hace algunas semanas atrás, el cantante charló con Susana Giménez sobre su ruptura con Stoessel. "Es complicado, sobre todo cuando las cosas son tan expuestas y tan pequeños. Hay que tener una madurez muy grande para tener una relación a distancia, para cualquier persona. E imaginate una no en el ojo del huracán, pero con todas las luces apuntándote", había dicho Yatra.

Agustina es cordobesa, comenzó en el mundo del modelaje desde muy chica y saltó a la fama gracias a su paso por Showmatch. Fue allí donde conoció a Soffritti y luego mantuvo una relación -rápida- con Martín Baclini, ex pareja de Cinthia Fernández, que hasta incluyó acusaciones económicas. Su última pareja había sido el cantante y youtuber Agustín Bernasconi, un viejo amor de la adolescencia que estuvo junto a ella cada vez que protagonizó un tropiezo sentimental.