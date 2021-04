Nació el tercer hijo de la cocinera Karina Gao: "Hoy es el mejor día"

En las últimas horas, Karina Gao compartió su alegría en las redes sociales por el nacimiento de su tercer hijo. El bebé se adelantó, ya que el parto estaba programado para el viernes, y llegó en la misma fecha en la que nacieron sus hermanos mayores, Simón y Benjamín. “¡Efectivamente hoy es el mejor día! Teo no se quería perder la fetichola”, anunció la cocinera en su cuenta de Instagram.

Según reveló la cocinera de "Flor de equipo", Teo Pietro nació al ritmo de “Wonderful Tonight”, un clásico de Eric Clapton. “Estoy totalmente embobada con este bombón de 2,8 kilos. Está con nosotros en la habitación. Es la primera vez que tengo a un bebé conmigo,Hoy así que no se imaginan la emoción”, aseguró.

Por otra parte, describió cómo se siente tras haber dado a luz. “Estamos muy bien. Yo dolorida, así que descansando. Tengo que descansar un poco”, publicó. Además, Gao compartió una foto del pequeño, donde se lo ve dormido.

"El parto fue de sueño, nunca me imaginé que un proceso quirúrgico podría resultar ser algo con tanto paz y amor. Me recibieron super cálidamente, me sentaron y me calmaron ( les confieso que tenia un miedo tremendo!) y me abrazaron mientras me ponían la anestesia. Me preguntaron qué tipo de música me gustaba, pusieron play, y arrancó todo el recibimiento. Cuando estaba por salir, bajaron la persiana, y nos dejaron presencial ese mismisimo momento. Vimos su primera expresion facial, escuchamos el primer llanto, le cortaron el cordon, y en seguida me pusieron en el pecho", reveló.

Durante una parte de su embarazo, Gao estuvo realmente muy preocupada. Tras dar positivo en COVID-19, permaneció casi dos semanas en terapia intensiva por una neumonía bilateral y luego debió ser inducida a un coma farmacológico para evitar un paro respiratorio.

Además, se contagió de una bacteria intrahospitalaria y así le descubrieron un problema en un riñón. Llegó a estar en estado crítico y con pronóstico reservado, incluso se despidió de toda su familia ya que parecía no haber muchas esperanzas sobre su diagnóstico. Pero, afortunadamente, esa situación ya quedó atrás y ahora disfruta uno de los momentos más felices de su vida.

“Entre tormentas, tsunamis y arcoíris, llegamos al tan ansiado término. Es la primera vez que llegamos tan lejos con un embarazo. Venía viento en popa, en el medio hubo un desvío, pero al fin, contra todos los pronósticos, acá estamos, inmensamente felices disfrutando de los últimos días de mi panza de embarazo”, publicó este lunes cuando celebró haber llegado a la última semana del embarazo.