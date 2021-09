Nació Jamaica, la primera hija de L-Gante: la emoción del cantante y la presentación oficial

Después de haber ido este domingo a votar acompañado de muchísima gente, esta madrugada L-Gante se convirtió en padre, tras el nacimiento de su primera hija, Jamaica.

Según contó el músico desde sus historias de Instagram, la niña llegó a este mundo a las 4.29 de la madrugada. "Por poco no nació 4.20. Acá los pibes me están haciendo el aguante", dijo en referencia a su conocido tema Malianteo 420, que en su letra dice “Cumbia 420 pa’ lo’ negro’”.

Elian Ángel Valenzuela​, conocido como L-Gante, está en pareja con Tamara Báez hace varios años, y a pesar de las idas y vueltas, ambos se convirtieron en padres este lunes. Aunque no se conoce mucho sobre la vida privada de ambos, el cantante cada tanto sube alguna historia en su Instagram en la cual aparece su novia.

“Era compañera de escuela de un amigo mío, de mis buenos amigos del barrio. Y nada, a mí me gustaba ella y no me daba atención. En un momento sí me dio un poco de atención y nos juntamos con ella y mi amigo, nos conocimos, todo, y así fue. Después me empecé a juntar sin mi amigo. Fuimos y vinimos tantas veces que ya no tenemos aniversario digamos”, reveló el joven de 21 años hace poco en el programa de Mirtha Legrand.

Báez es oriunda de General Rodríguez, como también lo es L-Gante, y de hecho se conocieron en el barrio, por amigos en común. "Los amo gracias por hacerme la mujer más feliz del mundo, por ustedes lo doy todo", escribió la joven en su Insragram, donde compartió una foto junto a la beba.

"Amé mucho mi cuerpo en estos 9 meses, hoy dejo de tenerte dentro mío hija pero ahora sí llegó lo mejor", escribió anoche, momento en que también mostró que ya estaba internada, a la espera del nacimiento de la pequeña.

Según ella misma contó en sus redes, las contracciones comenzaron el domingo por la tarde, luego de la jornada laboral, y como después se intensificaron, quedó internada. Horas más tarde, Tamara se mostró conmovida y posteó una imagen de su familia. “Gracias, Dios, por permitirme vivir esto”, indicó