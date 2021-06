Nació Vitto, el primer hijo de Belén Francese: “Estoy extasiada y enamorada”

Alegría. Amor. Miedos. Cansancio. Y más amor. Las sensaciones por la que transitan Belén Francese y su marido Fabián Lencinas por estas horas serán inolvidables. Es que en la noche del martes 29, nació su hijo Vitto, el primero que tienen juntos.

Cerca de la medianoche, la propia Belén dio a conocer la noticia en sus redes sociales. Y dejó en claro que está muy feliz con el nacimiento del chiquito. “Naciooooo VITTO, derivado del Latin VITA VIDAAAA”, comenzó el posteo, con el significado del nombre.

“Nuestra “VIDA “entera entregada a Él!! Muertos del Amor del más Increíble que sentí en mi vida, estamos modo LIMBO! Yo extasiada no puedo dejar de completarlo ( Dsp cuando me alivie les cuento todooo la experiencia más hermosa) enamoradaaaaaaaaaaaaa es poco. Gracias a tod@s !!!”, escribió en el mensaje en Instagram.

Y cerró, además de agregarle decenas de emojis, con todos los apodos que ya le puso al bebito: “Mi vittiniii, Mi Vitto, Mi Vitto Domenico, Mi Pochi, Mi gordo potro, MI TODOOOOOO, Y si equivalía a 2 !!! Ja”. Por lo que se sabe hasta ahora, ambos se encuentran en perfecto estado de salud y se recuperan en la habitación de la clínica

Hace apenas dos meses, Belén había hablado sobre sus miedos al convertirse en mamá por primera vez: "Es natural sentir temor por que soy primeriza y, de a poco, me voy sacando todas las dudas que tengo. Por más que me expliquen, nunca en la vida cambié un pañal y me da miedo que no me salga bien”.

Y agregó sobre las sensaciones que tuvo durante los nueve meses de embarazo: “Son todas experiencias nuevas y no sé cómo resultará todo porque no sé cómo lo podré hacer. Y también le tengo miedo al parto".

Por otra parte, Francese dijo: "Estoy maravillada porque pienso todo el tiempo que estoy trayendo una vida nueva al mundo y tengo un bebé dentro de mí que depende de lo que como, de lo que hago y de las vitaminas que le aporto. Me abre la mente todo el tiempo, soy más consciente y me siento mucho más madura. Estoy más empoderada, más fuerte y más mujer. Me siento más todo, incluso mucho más sexy. Siento que crecí de golpe con este embarazo".

Hace apenas seis meses, Francese y Lencinas dieron otro paso importante en su vida y se casaron. La boda fue el 28 de diciembre de 2020, en Mendoza, la provincia natal del marido de la ex vedette, contó con 40 invitados y los protocolos necesarios para evitar la propagación de coronavirus.

“Dejé afuera a tíos, primos, amigos del medio. Pero todos entendieron la situación que vivimos. Habrá mucha videollamada y estarán igual en nuestros corazones y acompañándonos a la distancia”, confesó Belén, sobre el festejo.

La pareja se conoció en enero de 2019, en Villa Carlos Paz, donde ella hacía temporada. Belén era parte de la obra Albertito súper humor, con Álvaro Navia, y él fue a verla. La esperó a la salida, le mandó flores, intercambiaron teléfonos y no se separaron nunca más. . Desde entonces, Belén y Fabián no se separaron más.

Cuando se desató la pandemia en Argentina, él estaba en Mendoza y ella en Buenos Aires. Por eso vivieron parte de su amor a la distancia. El reencuentro estuvo lleno de pasión. Y comenzaron a convivir. Superaron los contagios de coronavirus que estuvieron repletos de polémica. Hoy eso quedó en el olvido y hoy viven uno de los momentos más hermosos de sus vidas.