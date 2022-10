"Nadie nos da nada”: el contundente descargo de Tamara Báez contra L-Gante

La fama llegó muy rápido a la vida de Elián Ángel Valenzuela​, el cantante conocido popularmente como L-Gante. El salto que dio al pasar de ser un adolescente de General Rodríguez que hacía música con la computadora que la habían dado en el colegio, a ser mencionado y reivindicado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por su versión del abecedario, fue tan grande que su popularidad lo colocó como uno de los artistas argentinos del momento.

Aunque de la mano a su popularidad, también crecieron los escándalos. Entre ellos, su conflictiva separación de Tamara Báez, su ex pareja y madre de su hija Jamaica. Actualmente sobre la joven pesa un bozal legal que le impuso el propio músico que le impide mostrar a su hija en las redes sociales. Furiosa con esta medida, la joven no se quedó callada y aseguró que mantiene sola a la pequeña sin ayuda

Lo hizo a través de las redes sociales y mostrando a su hija Jamaica de espaldas, para evitar romper el bozal legal. “Acá estoy manteniendo mi vida y la de mi bebita, solitas pero felices”, escribió en una historia que subió a su perfil de Instagram y agregó: “Que año difícil este, me pasó de todo pero sigo metiéndole con fuerzas”. Rápida de reflejos, también hizo una mención a la cautelar que le impide mostrar a su hija. “Lo único que me pone triste es no poder mostrar a mi hija", dijo.

Y sumó: "Es la bebé que estoy criando y de la que les mostraba todo, hasta el embarazo. Me parece super injusto, muchas cosas son injustas. Acá estoy manteniendo mi vida y la de mi bebita, solitas pero felices, sin que nadie nos dé nada”. La joven impulsora de “A lo Tamara Báez”, el fenómeno que instaló en las redes para empoderar a las mamás, respondió preguntas de sus seguidores y reconoció que no existe posibilidad de una reconciliación.

Además, sostuvo que el músico no cumple con el régimen de visitas que habían planificado. Cabe recordar que ella le planteó a L-Gante que estuviera con la nena tres veces a la semana. Sin embargo, él le dijo que no puede tantas veces. “Está buenísimo ser padre dos veces por semana solamente. La verdad es que ya no me importa”, había disparado semanas atrás, visiblemente enojada.

A comienzos de octubre, Báez hizo un postro a puro llanto denunciando que le faltaban diversas pertenencias de su hogar, entre ellas el auto que le había regalado el cantante de cumbia 420 para que pueda movilizarse junto a su hija. "Se llevaron el auto, la moto, mis zapatillas. Que onda? Hacen lo que se les canta bien el orto conmigo hoy y siempre", comenzó relatando la mama de Jamaica.

No es un dato menor la batalla judicial que atraviesan los protagonistas de esta historia desde hace unos meses, en la cual Tamara le pidió un millón de pesos de cuota alimentaria, cuando la oferta de la defensa era de $50 mil. Además, Elian le había confirmado que a fin de año, debido al vencimiento de su contrato de alquiler, le iba a buscar un lugar apto para ambas, el cual él iba a mantener. "No me importa que me vean así, tengo mucha bronca y están siendo super super injustos conmigo".

La mujer había contado que esta situación no era nueva, y que hace mucho tiempo que viene sufriendo y pasándola mal, no solo por parte de L-Gante sino también por parte de su familia. "La vengo pasando mal hace mucho tiempo y ahora que me sigan haciendo pasar por esto no da. Yo tengo que estar bien por mi hija", afirmo Tamara, quien hace una semana denunció a su ex suegra por hostigarla: "Nunca me voy a olvidar cuando Elián estaba de viaje en Córdoba, le conté que estaba embarazada y lo primero que me dijo fue: "Yo aborté dos veces, no pasa nada. No podes ser mamá, Elián no está nunca".

Además, Báez había afirmado que dentro del circulo familiar de su ex pareja siempre se "aprovechan" de su carrera como cantante: "No le tengo miedo a nada, ni a volver a vender sándwiches de milanesas, pero que sean las cosas cómo corresponden y que den lo que tienen que dar. Si no le da a la hija, se lo comen los demás. Sin familia, él apoyo verdadero no tiene. Nosotros estuvimos realmente solos cuando comíamos arroz hervido. Y relación con su abuela, madre de él, mi hija no tiene.... No sé por qué sale la señora a hablar en un programa... La invité al cumple (de Jamaica) porque yo soy bien copada”, sentenció.