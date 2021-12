"Nadie quiso ir ni aunque les pagaran": la lista de celebridades ausentes en el evento de la China Suárez

Wanda Nara y Eugenia "La China" Suárez viven dos presentes muy distintos. Mientras que la primera no deja de facturar desde su llegada al país, incluso abrirá un local con su marca en un shopping y grabó en las últimas horas un comercial para una reconocida marca de hamburguesas, la segunda continúa con sus compromisos laborales en completa soledad luego del escándalo que protagonizaron a mediados de octubre cuando la botinera descubrió mensajes y llamadas entre la actriz y su marido, Mauro Icardi. Además, comprobó que hubo a sus espaldas un encuentro en un hotel de París, Francia, cuando ella decidió viajar a solas con su hermana Zaira Nara a Milán, Italia, un fin de semana.

Luego del escándalo, la ex Casi Ángeles regresó a la Argentina para cumplir con diversos compromisos laborales. Primero tuvo el mano a mano con Alejandro Fantino y esta semana asistió al estreno de la segunda entrega de Sing, la película animada de Illumination y Universal Pictures donde la música, el show y el canto son los principales protagonistas. Allí, La China le da voz a Meena, la elefante que se consagró ganadora del concurso en la primera parte.

Según contaron en Los Ángeles a la mañana, al estreno estuvieron invitados un gran número de personas -entre ellos muchos famosos- que rechazaron asistir aparentemente por la mala reputación que se ganó la actriz en los últimos meses. “Ella puso la voz para Sing 2. Ya había hecho la primera parte hace cuatro años, y ayer fue la presentación. El evento iba a ser más grande, pero nadie quiso ir, ni pagando”, contó Yanina Latorre.

La panelista -en el rol de conductora del ciclo de canal Trece debido a las vacaciones de Ángel de Brito- aseguró entre las mujeres que estuvieron invitadas y que se negaron a ir al estreno, se destacaron Zaira Nara, Luli Fernández y Paula Chaves, algunas de ellas muy amigas de La China hasta que salió a la luz el Wanda-gate. Incluso, de acuerdo con Yanina, muchas de ellas rechazaron la invitación y algunas habían confirmado y a último momento desistieron.

Quien se hizo eco de esta información fue Germán Paoloski, quien durante la apertura de su programa No es tan tarde, fue lapidario con la actriz. “Se realizó el pre estreno de la película animada que tiene la voz de la China Suárez. Algunas famosas que estaban invitadas se bajaron. Y eso que les pagaban”, dijo el conductor refiriéndose a los dichos de Latorre y sumó: “Lo que pasa es que dijeron que tenían típicos problemas logísticos con sus familias”.

En ese sentido, parte del equipo de No es tan tarde señaló que las famosas que se bajaron a último momento manifestaron que "no sabían con quién dejar a los chicos", pero con mucha ironía el conductor retrucó que “No, no sabían con quién dejar a los maridos” y que su pareja, Sabrina Garciarena, estuvo presente en el estreno de la película. “Ella no tiene ningún temor”, dijo sobre la mamá de sus tres hijos: León, Beltrán y Mía. “¿Quién me va a llamar a mí? ¡Nadie”, concluyó Paoloski en clara referencia al affaire que protagonizaron La China e Icardi, aclarando que la ex Casi Ángeles no va a intentar seducirlo a él.

El evento fue organizado en el Cinépolis de Recoleta y si bien la gran mayoría rechazó asistir, sí dijeron presentes figuras como Marcela Kloosterboer, Panam y Mónica Antonópulos, entre otras, que asistieron con sus respectivos hijos. A su vez, La China posó ante las cámaras junto a sus amigas Florencia Feijó y Agostina Di Stefano, y el periodista de cine Javier Ponzone, y sus tres hijos, Rufina, Magnolia y Amancio.