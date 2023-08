¡Nadie se atreva a tocar a mi yerno! La angustia del papá de Tini por la separación con De Paul

Quienes estuvieron cerca del entorno familiar de Tini Stoessel aseguraron que, cuando ella comenzó a estar en pareja con Rodrigo de Paul, su papá Alejandro Stoessel no estaba para nada convencido de la relación con el futbolista, quien acarreaba un divorcio y dos hijos -Francesca y Bautista- con Camila Homs. Ahora, con la separación sobre la mesa, se invirtieron los papeles y es el progenitor de la cantante quien lamenta el final del amor.

"El que está depresivo es Alejandro Stoessel porque él quería la relación con De Paul", aseguró Rodrigo Lussich en Socios del Espectáculo, materializando los rumores que habían comenzado a hacerse oír con fuerza.

En el mismo programa, Nancy Duré confirmó que este apoyo y afecto no siempre fue así. "Al principio no le gustaba la relación con De Paul, vamos a decir la verdad. Era por la exposición", aseguró la panelista. Esta postura fue cruzada por el conductor, quien dio otra versión respecto a la razón del afecto con su yerno: "No sé, le vio el filo siempre, qué no le va a gustar", afirmó.

Encima, para mayor castigo del papá, su hija ya fue vinculada al modelo español Biel Juste de 26 años, que tiene su propia marca de joyas y es uno de los influencers locales más prodigiosos del momento. El amorío fue revelado por Gossipeame, desde donde expusieron ciertas pruebas para exponer el affaire. "Me dicen que Tini suele usar la remera de los chicos con los que arranca a frecuentar, mi sensación es que hay buena onda de amiguis y ella promociona la marca", revelaron en la cuenta. "El muchacho igual está entrable, sobre todo en esa foto a lo División Miami", agregaron.

La marca de joyas del modelo fue armada junto a su amigo Joan Margarit, una de las cuentas en donde se pudieron ver las fotos de Tini que fueron registradas. Igualmente, esto sólo sería una distracción de su verdadera nueva relación, algo que también expuso Pochi de Gossipeame en su perfil. "Me dicen que sería este el de Tini y no el castaño. Toda, toda, toda la onda. Ibiza, barco loco, rubiete con onda. Banco mil", detalló.

Más allá de esta realidad de Tini y el pesar de su padre por la separación, la cantante no es la única persona de apellido Stoessel que fue vinculada a nuevos romances. En este caso se trata de Francisco, el hermano de la artista, a quien algunas miradas lo vieron a los besos con Julieta Poggio durante una fiesta Bresh.

A la ex Gran Hermano la expusieron sus compañeros del streaming Fuera de Joda, mientras pasaron la canción En mi mundo de Violetta, el personaje que interpretó Tini durante años para Disney y que la catapultó a la fama. Las risas entre Poggio, Nacho Castañares Puente y Lucila "La Tora" Villar, hicieron evidente que detrás del rumor había algo de realidad. Inclusive, la de Berazategui, al escuchar la canción, lanzó: "¿Qué es este tema? ¿Es una indirecta?".

Lo que es un hecho es que todo continúa en la vida de los Stoessel, sin importar los yernos perdidos y las potenciales nuevas nueras.