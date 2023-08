"Nadie te va a sacar tu derecho a chupar pij...": el derrape de Gastón Trezeguet y su banca a Milei

Se pudrió todo. Después de que Ángel De Brito apelara a sus redes sociales para aclarar que no lo votará a Javier Milei y que no hace campaña por el candidato libertario, Gastón Trezeguet revolucionó las redes sociales al cruzar al conductor de Los Ángeles de la Mañana y confirmar su apoyo indiscutido al líder de La Libertad Avanza. El repudio en Twitter y el derrape del ex Gran Hermano: "Nadie te va a sacar tu derecho a chupar pij...".

Todo comenzó después de que el conductor de LAM le respondiera un mensaje a uno de sus seguidores en la ex red social del pajarito. "¿A Milei le hacés campaña?", fue la chicana que enfureció a De Brito. Ni lento, ni perezoso, el periodista aclaró de inmediato los tantos: "No lo voto y no hago campaña por ninguno. No me interesa vivir de la política".

Trezeguet aprovechó la movida para hacer público su apoyo al candidato libertario. "Yo sí lo voto y sí hago campaña para no votar a los mismos. Y que no les hagan creer que no tiene gente y todo ese 'bla, bla' que quieren imponer para que no lo voten. Vayan, voten y no a los mismos por favor. Gracias", disparó.

Uno de los primeros en reaccionar fue Ramiro Marra, candidato a jefe de Gobierno porteño de Milei. "El mejor jugador de la historia de Gran Hermano nos acompaña con su voto", celebró el legislador porteño y recibió otro guiño de Trezeguet, quien no tardó en darle un RT a su mensaje.

Cientos de ususarios se sumergieron en la grieta, algunos apoyando al productor televisivo y otros cuestionándolo por las violentas consignas de los libertarios. Pero Trezeguet decidió responder solamente a uno de sus seguidores, quien le espetó: "Qué boludo que sos, Gastón. Para la comunidad gay la derecha no es buena".

¿Cuál fue la respuesta poco diplomática y violenta del ex hermanito? "Nadie te va a sacar tu derecho a chupar pij... tranquilo, que esta vez hay cosas más importantes por las que votar", retrucó, aunque no enumeró ninguno de los motivos por los cuales decidió apoyar a La Libertad Avanza.