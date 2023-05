Nai Awada la quiso "chicanear" y Anamá Ferreira la ubicó: "Estoy en Paris, amore"

Semanas atrás, harta de las burlas de sus compañeros, Anamá Ferreira abandonó el estudio y renunció en pleno vivo al programa que conduce Pilar Smith por la pantalla de Net TV: Gossip. Todo comenzó cuando la brasileña aseguró que el músico español Rodrigo Pahlen era la nueva pareja de Juana Viale. Ante esta información, sus compañeros aseguraron que las fotos que presentó la ex modelo no eran prueba suficiente para confirmar el romance.

Cabe remarcar que en las imágenes se los veía a ambos juntos debido a que encabezan una obra teatral que estaban presentando en Madrid, España. “Anamá yo no te voy a permitir que vengas acá al programa a vender fruta podrida. Nos decís material exclusivo y es una foto de este hombre parado, caminando. Trajiste fotos que están posadas…”, se quejó Pilar. Esto enfureció a Anamá, que primero respondió incrédula: “¿Ustedes me están hablando en serio?”

E indignada, sumó: “Ustedes solamente saben hablar de separaciones, de peleas, de gente que está mal vestida. ¡Yo no puedo hablar de nada! Yo hablé de Wanda (Nara) que está vestida de Versace y ustedes me dicen: ‘¿A quién le importa?’”. Casi de inmediato, Anamá agarró sus cosas, se levantó de su silla y abandonó con elegancia, y mucha furia, el programa. “¡Me hartaron! ¡Yo no trabajo así ¡Me voy!”, expresó.

Acto seguido, Pilar tomó la palabra y, al igual que el resto de sus compañeros, afirmó que estaba "bromeando". “Yo de acá me voy. Yo no trabajo así", sentenció Anamá, quien antes de abandonar por completo el estudio le dedicó un furioso palito a la conductora: “Vos, Pilar… La conductora, hacerme eso. Por rubia nomás (sic)”.

Esto no hizo más que molestar a Pilar, quien luego de aclarar que estaba "bromeando" se puso seria y aclaró: “Se lo estábamos marcando de verdad, trae una foto, dice ‘exclusivas’. Soy la conductora, Anamá dice en el corte: ‘Tengo un material espectacular, súper exclusivo, que lo va a levantar todo el mundo’. Y es una foto de este señor con el instrumento…La verdad que nos tomen así de p… La verdad que estamos todos muy angustiados, no imaginé que íbamos a terminar así el programa, yo realmente lo lamento, esto nos desbordó”. El tiempo pasó, Anamá decidió tomarse unas vacaciones por Europa y Nai Awada fue la elegida para ocupar su lugar en Gossip como invitada.

Y una vez finalizada su primer participación especial en el ciclo de espectáculos, "la hija de..." decidió publicar una foto abrazada con Pilar Smith con una brutal chicana contra la ex modelo. "Lo GENEROSA que sos. Te ame @Pilarsmith feliz de trabajar con vos! Bye bye @AnamaFerreira im sorry for you baby. El Que se fue a Sevilla... Jajajajaja El público me prefiere", lanzó. Anamá, por su parte, dio recibo del dardo, citó el tuit de Nai y compartió dos fotos suyas desde Francia: "No te puedo contestar amore ! Estoy en Paris". Frente a semejante ninguneo, la sobrina de Mauricio Macri siguió el ida y vuelta en las redes. "Disfruta Paris yo te cuido tu silla diosa besossssssss", sentenció.