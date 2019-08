Nai Awada se dio vuelta, se puso del lado de Macri y se peleó con Juan Grabois: "Son delincuentes"

Los resultados de las elecciones primarias originaron todo tipo de reacciones y comentarios, sobre todo en el lado más célebre del país. Artistas y, por qué no, algunos periodistas, decidieron mirar para otro lado y comenzar su transformación para lo que se avecina: una hipotética victoria del Frente de Todos ante Juntos por el Cambio en las elecciones de octubre.

Pero entre ellos, Naiara Awada decidió hacer la conversión contraria y darle la espalda a lo que eran sus convicciones tan solo meses atrás. Y es que luego de protagonizar una férrea pelea contra su tío, el presidente Mauricio Macri, y cuestionar cada una de sus políticas económicas, la actriz decidió ponerse de su lado y llamó “corruptos y delincuentes” a quienes defendía semanas atrás.

Este jueves, la hija de Alejandro Awada protagonizó un fuerte cruce con el dirigente social Juan Grabois, quien es abogado, fundador de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y militante del Frente de Todos, luego de afirmar que todos aquellos que optaron por votar la fórmula que integra Alberto Fernández y Cristina Kirchner “eligieron delincuentes”.

Este país no avanza más . Votaron a delincuentes son consientes ? Me duele — N͙A͙I͙ A͙W͙A͙D͙A͙ (@Naiawada9) August 12, 2019

En ese momento, el dirigente social retrucó: “¿Con qué derecho juzgás el voto de los demás? Los corruptos son ustedes”, afirmando además que en el macrismo hay “delincuentes de guante blanco que fugaron millones de dólares”.

Sin embargo, Nai no se quedó callada y señaló que su opinión es como “ciudadana” y no como la sobrina del actual jefe de Estado. “Yo opino como ciudadana, no como familiar, yo digo que se le pegó a Mauricio por el hecho de que habló mal”, sostuvo Nai.

En esa línea, la ex participante del Bailando -ante la chicana de “haberse dado vuelta” por parte de uno de los panelistas del programa de Involucrados- contó que votó a Cristina en comicios previos, pero que no se siente identificada con ningún espacio en particular.

En ese momento, Grabois desató la furia de la actriz cuando hizo un raconto de los índices económicos de la gestión de Cambiemos, mencionó la causa de los aportantes truchos y aseguró que cuando hay rumores de saqueos, “no la llaman a Nahir (sic)”, sino que llaman a los integrantes de su espacio, motivo que exasperó completamente a Awada.

“No sabés hablar, me parece un irrespetuoso. Estoy acá sentada y tengo que bancarme que diga eso. ¿Por qué me van a llamar a mí? Si soy actriz, no soy política. No voy a hablar más de política, me hinché, sos muy agresivo”, respondió, visiblemente indignada, Nai. A lo que el dirigente, chicaneó: “Se pondrá mal porque es la ahijada o la sobrina”.

A mi nadie me paga nada ni compra mis ideales . Quiero profundamente a mi tía y me maneje mal pero principalmente soy actriz y ciudadana . Ojalá voten con alegria como yo y deseando lo mejor para mi país respetando distintas opiniones . No me merezco insultos por pensar distinto — N͙A͙I͙ A͙W͙A͙D͙A͙ (@Naiawada9) August 5, 2019

“Ahijada un carajo, no tiene nada que ver que sea la sobrina”, gritó Naiara, aclarándole además que su nombre no es Nahir. Fue entonces que el abogado le dijo que al ser pariente de Macri, es parte de su círculo.

“Hay perspectivas con las que uno ve las cosas, si lo hacés con determinada ropa o dinero, la heladera y panza llena, lo vas a ver de una manera y decís que la gente se equivoca”, cuestionó, enojando aún más a la actriz.

Fue entonces que la también modelo le dijo nuevamente a Grabois que era un irrespetuoso y que sus ideales “se basan en defenestrar lo que el otro piensa”, pero él le remarcó que se metió con sus compañeros por haberle dicho delincuentes a los candidatos del Frente de Todos.

El drástico cambio de opinión de Nai Awada

En agosto de 2018, la hija de Alejandro Awada, sobrina de la primera dama, Juliana Awada, y por ende también del jefe de Estado, no se guardó nada y hasta insultó a su tío sin dudarlo por la fuerte devaluación de por aquel entonces (el dólar había llegado a los $42): “Soy una joven con mucho miedo: señor presidente no quisiera estar en sus asquerosos zapatos”.

NO SOY K NI PRO . Solo soy una joven con mucho miedo . Por favor amo mi país : señor presidente no quisiera estar en sus asquerosos zapatos — N͙A͙I͙ A͙W͙A͙D͙A͙ (@Naiawada9) August 30, 2018

Gobierno de mierda lleno de incompetentes que nos están HUNDIENDO — N͙A͙I͙ A͙W͙A͙D͙A͙ (@Naiawada9) August 30, 2018

En su extenso descargo 2.0 de ese momento, Nai calificó de “mierd..” al actual gobierno y aseguró que está lleno de incompetentes: “Nos están hundiendo. Qué asco me da el señor presidente y todo su equipo de conchetos infradotados que no saben nada, ni les importa la gente”.

Al mismo tiempo, la ex participante del Bailando aseguró estar “asustada” por la situación económica del país y sumó: “Estamos en manos de incompetentes que no saben nada. Me avergüenza que mi tía este con este sorete y me cansé de no expresarme”.

Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, Naiara cambió de opinión y pasó de ser confesa admiradora de Cristina Fernández de Kirchner –la había hasta saludado por su cumpleaños, asegurándole que en su mandato le dio “muchas alegrías”- a llamarla “ladrona”.