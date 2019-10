Nai Awada se quebró en vivo: "Más allá de macrista, soy humana y Awada; es un quilombo lo que vivo"

Naiara Awada fue invitada al ciclo Involucrados y se quebró en vivo. Todo sucedió después de que la producción pasara una entrevista que le realizaron el lunes por la noche durante el estreno del espectáculo de Federico Bal. Al regresar al piso, la sobrina de Juliana Awada se puso a llorar y fue la co-conductora del ciclo, Pía Shaw, quien intentó explicar qué fue lo que sucedió: "Estábamos justo hablando con Nai y le pregunté cómo estaba porque la veía rara. Viene de un fin de semana cargado, con razón. Se puso mal, está sensible".

"Estuvimos cenando el sábado todos los Awada y la verdad es que estábamos con un poco más de esperanza. Nos juntamos los primos. Mi abuela hizo una comida para todos y estábamos con más esperanza. Espero que todos bajemos un cambio y que realmente sea lo mejor para el país (la presidencia de Alberto Fernández). Los que apoyamos y los que no apoyamos, que todos nos respetemos y que haya una oposición consolidada", esas fueron las palabras que había dicho el lunes por la noche.

De regreso al piso, las cámaras mostraron a la sobrina de la primera dama llorando. "¡No puedo más! Fue un fin de semana horrible. Decidí exponerme y apoyar, pero estoy un poco cansada porque además de macrista, soy una persona. Siento mucha presión, no pensé que iba a generar tanto quilombo que de una opinión o que decida apoyar", explicó, al tiempo que aclaró que se siente interpelada "por los propios", no por los detractores de las redes sociales.

"Me siento agredida por colegas o por gente que quiero. Me hace mal vivir tanta agresividad. Soy Awada, es un quilombo lo que vivo. Perdón, no me gusta hacer esto en cámara, pero no aguanté más. Estuve todo el fin de semana. No aguanto tanta presión. Los que me conocen saben que soy una piba súper sensible. Tengo 25 años. No quiero, no quiero, no quiero. El domingo vino toda una catarata de agresiones de gente que quiero, porque si fueran de un 'equis'...", se quejó, y detalló: "Me dicen que soy panqueque, que soy macrista y que soy facha".

Por último, la actriz remarcó la señal de acercamiento que hubo entre Alberto Fernández y Mauricio Macri, al encontrarse el lunes a media mañana después de las elecciones. "A mí ver esa foto me hizo bien".