Nancy Pazos, Analía Franchín, el rating del cruce y el retruco de Ángel De Brito

¿Del barro venimos? El tenso cruce entre Analía Franchín y Nancy Pazos en el ciclo de Florencia Peña le dejó a la pantalla de Telefe más de dos puntos adicionales de rating, dejando programa por primera vez en mucho tiempo como líder en su franja. El segundo round en vivo, el enojo de las panelistas y el retruco que cantó Ángel De Brito.

Todo sucedió en el marco de la previa del Día de la Mujer, cuando Pazos aseguró al aire que todos los hombres machistas eran violadores. "Estás totalmente equivocada. Mi padre era machista, que bien descanse en el cielo, porque era de otra época; pero jamás hubiese abusado de una mujer. ¡Cómo vamos a decir que ser machista es ser violador!", fue la interpelación de Franchín.

El cruce generó mucha tensión en el equipo, después de que Franchín denunciara en vivo que Pazos había pedido que se bajara un informe que iba a presentar Noelia Antonelli. "El feminismo para mí no pone en duda la capacidad y el talento. Cuando vos llamás a un productor para quejarte de que Noelia presenta el informe de la guerra es machista, porque estás poniendo en tela de juicio su capacidad, su talento y lo que se rompe el culo laburando todos los días para este programa".

Al salir del programa, Pazos brindó otra nota. "Ella dijo: 'Mi papá era machista, pero nunca fue violador'. Nunca lo viste en un contexto en el cual quizás tu madre un día se le para de manos y le dice: '¿Sabés qué, flaco? Hasta acá llegaste, no quiero nunca más' y tu padre sintió que quizás: 'No, cómo es que no, si hasta ayer querías, seguro es que sí' y te terminó violando".

"No estoy hablando del papá de Analía, estoy diciendo que en el concepto intrínseco está eso. Lo que pasa es que ella es una persona como hay muchísimas mujeres en la Argentina que todavía no corrieron el velo, porque le gusta ser la mujer mantenida. Analía labura, obvio, pero tiene un marido que la lleva en avión privado", sumó.

El día siguiente, ya adentrado el 8M, la producción del programa decidió darle el derecho a réplica a Franchín, quien la cruzó por haber hablado de su familia e insistió con que fue Pazos quien pidió que le bajaran el perfil a su compañera. "Tenés que bajarte de ese lugar de superioridad donde pensás quién se pone el velo, si ella (por Antonelli) está preparada para presentar la guerra", le espetó. "No, para nada", resistió Nancy. "¡Nancy, el otro día me retaste al aire porque le pregunté a la mujer que rescató a la chica violada en Palermo si había alcanzado a decir algo, me frenaste y dijiste: 'No chicos, no preguntemos más sobre la víctima'. Y después aparece un video tuyo preguntándole a una (mujer) violada si era virgen cuando la violaron. Nancy, ¿de qué estás hablando?".

"Todos aprendemos. Esto fue un año atrás. Me lo hicieron ver en público, me dijeron esto no se hace y aprendí", aseguró Pazos, dando a entender de que se trataba de un tape viejo. "¡Pero no sos la dueña de la verdad, Nancy! No sos una superior que dice si Noe puede presentar un informe, si yo puedo preguntar. A mí me convoca el canal, trato de ponerle la mejor onda y no confrontar. No salgo después a decir que la mamá de una compañera hubiese dicho no su padre la hubiese dudado. ¿En qué disparate estamos?".

Cuando Antonelli (aludida por sus dos compañeras durante el cruce por el informe en cuestión) intentó sumarse, Pazos la canceló en vivo. "Yo también voy a hablar porque me parece que esto me involucra", arrancó Noelia. "No, perdoname; sino me parece demasiado", la frenó de inmediato Nancy. "Ah, que hable yo, ¿es demasiado?", le espetó la panelista, a lo que Pazos prosiguió: "Chicos, le dije a la producción que de esto quería hablar de forma privada. Lamento que Telefe cambie tanto su estilo, se ve que hay algún tipo de situación. Lo concreto es que: chicas hay cosas que se hablan en público y otras en privado".

Después de que Franchín le espetara el móvil televisivo que había dado el día anterior, Antonelli por fin pudo hacer uso de la palabra. "Hubo un llamado, diciendo que yo no podía presentar un informe sobre la guerra porque la periodista de actualidad eras vos, Nancy. Acá hagámonos cargo con todo lo que hay. Vos decís: 'Vos hacés espectáculos'. Soy periodista desde hace muchos años. Si alguien me conoce en este medio sabe perfectamente todo lo que trabajo, en todos los ámbitos y las diferentes especialidades. Soy conductora. Que vos me digas: 'Sentate, vos hacés espectáculos'. Eso para mí es ponerte en un lugar de superioridad".

"Simplemente hice un llamado a la producción. Todos los días Paulo presenta su informe de policiales. Cuando hay un tema de espectáculos lo presentás vos'", arrancó Pazos, a lo que Antonelli le sumó: "No necesariamente. Vengo de hacer una crónica en mi cuenta de Instagram sobre la guerra mucho más completo que tus editoriales en la radio".

El cruce siguió, pese a la intervención de la conductora del ciclo. Pero el clima quedó muy caldeado. A la salida del canal, las cámaras de Los ángeles de la mañana aguardaban a las protagonistas del cruce, como suele suceder y como había ocurrido el día anterior. Pazos se retiró sin dar declaraciones y disparó contra el ciclo de Ángel De Brito: "LAM es una mierda".

"Nancy, ¿cómo estás? Están caldeados los ánimos, pero está bueno escucharte", indagó el cronista del programa de De Brito. "No, no se lo merecen", respondió Pazos ya desde su auto. "Me sorprende porque vos tenés buena onda y sos respetuosa", resistió el cronista, Alejandro Castelo. "Con vos sí, pero LAM es una mierda".

El retruco de Ángel De Brito

"Nancy Pazos no se fue de LAM, a Nancy Pazos la echamos de LAM", disparó el conductor, al tiempo que sumó: "No le renovamos el contrato porque era insoportable. Y el clima tóxico lo genera ella, porque, de hecho, después se armó un clima bueno".

De Brito también recordó el paso de Analía por su programa. "Quería aclararlo (la salida de Pazos), porque ella siempre va cambiando las versiones. Tanto como con Analía, ese año y por otros motivos, decidimos que ninguna de las dos continúe en el programa. Todas las otras continuaron".