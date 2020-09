Nancy Pazos contó el duro momento que vive su mamá: "Está internada con COVID-19 y tiene neumonía doble"

El 21 de agosto, Nancy Pazos acudió a las redes sociales para contar que tanto ella, como también sus hijos, dieron positivo en COVID-19. "Mis hijos y yo somos COVID-19 positivo. Estamos en cuarentena desde el jueves pasado en que alguien cercano se enfermó", había contado la periodista, visiblemente angustiada debido a que, aclaró, conviven con una abuela de 74 años.

Sin embargo, en las últimas horas contó que esta situación le da "ganas de llorar" debido a que su mamá también contrajo la enfermedad, tuvo que ser internada y su estado de salud es sumamente delicado.

"Mamá está internada con COVID-19 desde el jueves en el Hospital Argerich. Tiene neumonía doble y requerimiento de grandes dosis de oxígeno. Agradezco la dedicación y el profesionalismo del cuerpo médico", expresó.

Muy preocupada, la periodista se mostró agradecida por los cuidados médicos que le están brindando a su mamá y agregó: "En medio de un momento de gran incertidumbre, los llamados cotidianos de los médicos son siempre de una calidad humana y contención que realmente emocionan. Me encantaría que los aplausos nocturnos volvieran a ser parte de nuestros hábitos cotidianos ahora que los terapistas están a full".

Cabe destacar que la conductora y su familia decidieron aislarse de manera preventiva el jueves 13 de agosto al conocer que una persona cercana se había contagiado de coronavirus."Algunos con hisopado positivo y otros no (el falso negativo posible) pero con síntomas leves. Sin fiebre y algo de tos", había detallado días atrás en su cuenta de Twitter, donde la siguen más de 135 mil personas.

Por otra parte, Pazos había contado que la situación en su casa era " compleja" porque "convivimos con la abuela de 74 con demencia senil, a quien intentaremos preservar, como hasta ahora (ella aún no presenta síntomas ni fue hisopada) lo más posible".

"Solo aprovecho para comentar que el habernos aislado preventivamente fue fundamental para cortar la cadena de contagios", explicó.

En aquella oportunidad, la periodista precisó que la "contagió una colaboradora personal" que había dado positivo de coronavirua el domingo 16 de agosto.

"Y yo me aislé el jueves cuando dio positivo su esposo, a quien yo no había visto nunca. Los chicos no tuvieron contacto con su papá (por el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli), ni yo con mis compañeros de trabajo", concluyó.