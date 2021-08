Nancy Pazos, recargada y furiosa: "Ángel de Brito es una mierd... y un sorete"

Ángel de Brito y Nancy Pazos supieron mantener una relación cordial mientras convivían bajo la misma señal y el mismo programa. Pero todo eso cambió en los últimos días, cuando el conductor de Los Ángeles de la mañana decidió enviarle una carta documento a la panelista de "Flor de equipo" por sus dichos en distintos medios sobre "hechos que jamás existieron". Según el jurado de La Academia, la periodista faltó a la verdad e hizo comentarios "agraviantes" en su contra.

Todo comenzó a partir de la polémica visita que le hizo Florencia Peña al presidente Alberto Fernández en la residencia presidencial de Olivos. En su afán por defender a la conductora, Pazos estalló con Intrusos por estar apostado en la casa de la actriz luego de la descompensación que había sufrido poco antes de salir al aire por Telefe y, en medio de su furia, lanzó un fuerte exabrupto contra De Brito: "Ángel de Brito, chicos, se hace el pelotud....".

De acuerdo con la postura de Pazos, el conductor de LAM chicaneó a la actriz al escribir en sus redes sociales "Flor de gaterío" en medio del escándalo por su inesperado encuentro con el presidente. "Hay que ser mala gente, bolud.... El mismo señor que nos pidió que nos callemos cuando se caso. ¿Dónde están los códigos? Salgamos que a todos les da miedo hablar de cierta gente", disparó la panelista.

Atento de reflejos, Rodrigo Lussich le recordó que puede "explayarse" en su disgusto con el conductor del Trece, pero le aclaró que estaban hablando de otra cosa". "No, ya me explayó todo lo que tenia que decir", afirmó Nancy, lo que motivó a Adrián Pallares a tomar la decisión de cortar el móvil ahí mismo: "Bueno Nancy, gracias entonces". Y cerró mientras se escuchaba de fondo un "no, no, no" de parte de Pazos.

Sorprendido, o no tanto, por los comentarios de su ex compañera, De Brito optó por llevarla a juicio. De hecho, este fin de semana reveló a través de sus redes sociales que le envió una carta documento que jamás fue respondida por Pazos y que, por tal motivo, la llevará a la justicia. "Le mandé una carta documento para que se retracte de las mentiras que dijo de hechos que jamás existieron", explicó en su ya habitual "Ángel responde" que hace en Instagram.

Y en ese sentido, aclaró: "Ya venció el plazo, así que vamos a juicio". En la carta documento que le envió a Pazos, De Brito señala que la periodista con sus dichos durante el móvil con Intrusos lo hizo "partícipe o miembro de una alegada operatoria de inteligencia orquestada a los fines de perseguir mediante el odio, la misoginia y la violencia de género a la señora Florencia Peña, haciéndolo incluso extensivo al colectivo de mujeres, concluyendo usted de manera infundada y errónea que una simple contestación en la red social me convierte -según sus dichos- en miembro de una operatoria que busca difamar y también hostigar personas".

Y agrega: "También refiere usted que utilizo las redes de forma nauseabunda, que me dirijo de forma envenenada. Intimo a la Sra. Nancy Pazos en el perentorio e improrrogable plazo de 48 horas a que rectifique o ratifique sus dichos para que así arbitre los medios necesarios para suprimir y cesar la difusión de los contenidos agraviantes realizados por usted, ello bajo apercibimiento de iniciar acciones civiles y penales correspondientes como así se abstenga de continuar con sus conductas injuriosas contra el suscripto. Dentro del mismo plazo deberá usted notificarme el haber procedido al emplazado detallando las acciones concretas tomadas para procurar morigerar los graves daños y perjuicios que procede y me ha causado. Desde ya formulo expresa reserva para accionar por daños y perjuicios en su conducta inexcusable y antijurídica que usted me ha producido. Queda usted notificada".

¿Qué hizo Nancy con esta carta documento? Según sus propias palabras, la tiró a la basura. "Fue a la basura directo la carta, de donde no debió salir nunca. Y lo peor no es mandarme carta documento a mí, sino a los lugares donde trabajo porque el soret.... se mete con el trabajo de la gente. Así de mierd... es y fue siempre. Lo que le duele es haber sido desenmascarado. Nunca fui chupamedias. Así lo pagué. Y nunca tuve un solo problema. Solo reaccioné cuando atacó a Florencia. Y ahí enloqueció. Porque quiso hacer pasar como que 'Flor de gaterío' en Olivos no lo había dicho por ella. Y en todo casi en vez de pedir disculpas en publico manda carta documento", sentenció la periodista.