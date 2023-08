Nannis criticó a Alex, lo acusó de "colgarse de sus tetas" y él contraatacó: "Cuánta razón tenía papá"

Un nuevo capítulo se escribió esta semana en la mediática familia Caniggia. Luego de que Alexander confesara que su madre Mariana Nannis lo echó del departamento donde convivía con su pareja Melody Luz y su hija recién nacida Venezia, el conflicto volvió a subir un escalón con la respuesta que dio "El Emperador" tras las acusaciones por el estado en cómo se encontraba el hogar, y estas fueron donde más le duelen a su progenitora.

"Cuánta razón tenía mi papá", escribió el conductor en una historia en sus redes sociales, en la que hasta llegó a etiquetar a Claudio "El Pájaro" Caniggia. Ese dardo envenenado contra su madre tuvo el sentido de lastimarla y de declararle la guerra. Cabe recordar que el hermano de Charlotte fue un férreo defensor de su madre cuando ella se divorció y hasta tuvo palabras durísimas con el ex futbolista acusado por violación.

El golpe certero de Alex contra Nannis fue luego de la respuesta que había tenido ella a las acusaciones de desalojo de parte de su hijo. "Jamás lo eché. Él se fue de común acuerdo", reveló la mediática al periodista Diego Esteves Rezende de A la tarde. En ese intercambio, Mariana tiró con todo y hasta tuvo acusaciones respecto a las condiciones en cómo quedó el domicilio que heredó de su familia.

"El departamento lo dejaron detonado y me vendieron los muebles que eran carísimos", explicó Nannis. Es cierto que ella también le había pegado a su hijo donde más le duele, con un golpe directo contra el ego del ganador de la segunda temporada de El Hotel de los Famosos. "Alex habló ahora porque lo bajaron del programa. Se cuelga de mis tetas", acusó Mariana, con la acidez que la caracteriza.

El golpe fue por el fracaso de Alex al frente de Los desconocidos de siempre, el programa que conducía en El Trece desde enero y que en las últimas semanas se levantó en medio de rumores de cruces entre él y la producción. Estas versiones hablaban de que Adrián Suar ya le había bajado el pulgar, y los hechos terminaron demostrándolo.

La defensa de Nannis respecto a sus acciones no se quedó ahí. La mujer reconoció lo sucedido y lo justificó alegando los buenos gestos que tuvo como madre. "Desde el 2012 que Charlotte y Alex viven en el Faena", recordó. Por otro lado, alimentó las versiones de que la madre de su nieta no es para nada de su agrado. "Ya me hice cargo de mis tres hijos. No me voy a hacer responsable de cada uno de sus polvos", disparó Mariana.

Al mismo tiempo, en sus historias de Instagram, la ex de "El Pájaro" subió tres reels con palos directos en relación al conflicto. "El que tiene madre es rico y no lo sabe", dice el primero de ellos, en italiano, y orientado a la autoayuda y temas similares. En el siguiente se ve a un conductor mexicano dando un monólogo para las redes en donde asegura que "la familia de tu pareja no es tu familia", sino que sólo es prestada, mientras que el tercero es un análisis respecto al narcisismo por parte de un profesional de la salud mental italiano.

La pelea había comenzado con las revelaciones que hizo Alex en sus redes, en las que expuso a su madre y la dejó como la mala de la película. "Storytime de cómo mi vieja me echó del departamento. Esto es muy fácil, lo voy a resumir rápidamente. Me llama mi vieja y me dice ‘voy para allá. Voy por el divorcio con tu viejo. En tres días llego, tenés que irte del departamento", contó que le dijo la Nannis. "Tengo a mi mujer embarazada, va a parir la próxima semana o la otra, como mucho. Y así fue, parió a los 10 días. ¿Qué hizo? Me echó del departamento. Le dije: ‘¿Qué me hacés? Mudarme con todas las cosas, mi jermu está embarazada, ya viene la beba’", relató el conductor.

"Me echó. Bueno, nos reputeamos. 'Metete el derpa en el orto', y pum, me mudé. A todo esto, lo peor fue que cuando vino nunca vivió en el departamento. Aparte que yo venía pagando las expensas y cuando me echa, escuchen bien, me echa y después el abogado inútil que tiene, lo llama a mi representante, El Foca, y le dice: ‘che, ¿Alex puede seguir pagando las expensas?’ Y yo me quedé como ‘¿what?’", continuó el papá de Venezia.

"Aparte, ni siquiera se preocupó a ver la panza, a ver la nieta. Ni me felicitó, ni felicitó a mi mujer, nada. O sea, nació y ella estaba acá y ni siquiera vino a verla a la clínica. Un desastre. O sea, ¿ustedes pueden creerlo? Quiero comentarios a ver qué piensa la gente. Así que esto no se lo voy a perdonar a mi vieja nunca en mi vida, para mí ya no existe, le hice la cruz", cerró el hijo de "El Pájaro".