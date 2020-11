Nannis la acusó de ser una "travesti" y Sofía Bonelli le respondió: "Ella se operó toda y quedó mal"

Luego de varios meses de guardar silencio, Mariana Nannis reapareció en las redes sociales y, una vez más, volvió a apuntar contra Sofía Bonelli, la actual pareja de su ex, Claudio Paul Caniggia. Sin ir más lejos y a través de sus historias de Instagram, la mediática realizó una muy desagradable provocación al acusar a la novia del ex futbolista de haberse realizado una cirugía de cambio de género.

Todo comenzó luego de que Nannis abandonara Buenos Aires para llegar a la ciudad de Miami, Estados Unidos. "Me fui de Buenos Aires porque está muy aburrido. Me vine a Miami porque está re divertido. Y en Victoria Secret unas tangas he adquirido, pero no para mí sino para tu marido", publicó la mediática, con rima incluida, luego de que se dieran a conocer algunas fotos en la que se la ve comprando ropa.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Sin embargo, minutos después cargó con furia contra Bonelli: "Lo que te voy a decir te va a alterar, y no creo que lo puedas superar. Todas tus cirugías no se pueden enumerar, pero lamento que la nuez no te la puedas operar. Largá el Photoshop y los filtros. Jajajaja", escribió en varias publicaciones junto a varias fotos de la pareja de Caniggia y las canciones "Veneno pa' tu piel" y el reggaetón "Enemigos ocultos" de fondo.

Ángel de Brito contó que a raíz de sus publicaciones, mantuvo una conversación con Nannis. "Recibí un mensajito... 'Hola Ángel, ¿cómo andás?'. 'Viendo tus historias', le dije. 'Viste qué buenas que están', me dice. 'Mirá, se le ve la nuez. A mí me dijeron que en 2013 se operó en Chile. Cambio de sexo. Se la cortó... eso se sabe en el ambiente'", leyó el periodista el mensaje de la mediática al aire.

Lo cierto es que la respuesta a las fuertes acusaciones de Nannis de parte de Bonelli no tardó en llegar y a través de varios mensajes que le envió a Andrea Taboada por WhatsApp salió a defenderse. “Ya no sabe con qué joderme. Es lamentable. Yo me operé las lolas, la nariz porque se me cantó como cualquier mina. Mariana se operó toda en Marbella y se lo hicieron mal, no es mi culpa... ", remarcó.

Y siguió: "No me mueve un pelo, no entiendo por qué está obsesionada con el tema de los travestis. Yo no soy una travesti... A Claudio todo esto le da asco, porque está enferma y dice cualquier cosa”. Luego, De Brito la llamó en vivo y la pareja de Caniggia sumó: “Ella inventa cualquier cosa, se la pasa tirando mierda todo el tiempo. Yo soy la novia de Claudio y ella se tira contra mí, si fuera otra chica también la mataría, no es un tema personal".

En su descargo, Bonelli resaltó que no conoce a Nannis y aclaró que ella pasará todas las veces que quiera por el quirófano. “Yo me puedo operar lo que quiero. Me operé las lolas, no me gustaba mi nariz y me la operé. Me hice los abdominales falsos que se hacen todas, pero que nadie dice. Me encanta como me quedaron. Yo soy una mina cualquiera que se opera lo que se le da la gana”, remarcó.

Y concluyó: “Claudio siempre me dice: ‘Qué dice ella (Mariana) si se operó toda en Marbella y encima quedó mal’. A él le parece patético y le da vergüenza ajena que una mina grande se ponga a hacer esto. Se puede pelear con él, es entendible porque están en un divorcio, hay hijos de por medio, pero hay cosas que te bajan como mujer, es vergonzoso. Las cosas entre ellos está todo mal".