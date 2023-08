Nannis liquidó a Caniggia: “¡Es un violador! Se cagó en la madre de sus hijos”

Un divorcio escandaloso. Un matrimonio que se rompió. Una denuncia por abuso sexual y violencia de género en el medio y un ring mediático del cual no planean bajarse ninguno de los dos. Así viven Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia hace años y lo peor es que no se cansan. Ahora, mientras él se encuentra procesado en una causa que inició ella, recibió un golpe bajo que alimentó el ego de su ex mujer. Renunció su abogado y ella lo definió como una persona a la cual “le importa todo tres carajos” y que “es un ridículo y psicópata”.

Después de su separación, todo entre ellos se volvió polémico y tóxico. Nunca pudieron reparar la relación y, de hecho, hasta incluyeron en sus problemáticas a sus tres hijos con quienes hoy ni siquiera pueden mantener una sana relación. Por fuera de las peleas en ring mediático, Nannis dio un paso más en noviembre del 2019 cuando denunció a su ex marido por abuso sexual y violencia de género. En la denuncia afirmó que el ex jugador de la Selección argentina le provocó "lesiones agravadas" y un "aborto sin consentimiento" durante el matrimonio.

A pesar de que el tiempo pasó, hace dos meses que la Justicia decidió actuar y Caniggia quedó procesado sin prisión preventiva, aunque se le prohibió cualquier tipo de conversación y encuentro con su ex pareja, a tal punto de que ni siquiera por redes sociales o correo electrónico y además, se lo obligó a informar cada uno de sus movimientos en caso de querer salir de la Argentina.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Sin embargo, cuando la bomba estalló y se dio a conocer la denuncia, también salió a la luz que quien defendería desde lo legal al “Pájaro” iba a ser nada más ni nada menos que Fernando Burlando. Aun así, en las últimas horas sin motivos ni explicación, el ex futbolista le detalló al tribunal que su abogado junto a Alejandro Díaz ya no formarán parte de su equipo legal, y que por lo tanto serán reemplazados por José Vera y Juan Esteban Meyer.

Hay una realidad y es que todavía no se conocieron detalles de esa decisión pero, lo que sí, es que Caniggia a esta altura se encuentra imputado y podría afrontar una condena de hasta 15 años de prisión por la denuncia ejecutada por su ex esposa. Aun así, el simple hecho de haber borrado sin ningún motivo a Burlando de su equipo legal, le vino como anillo al dedo a Nannis para volver a descargarse mediáticamente sobre él en unos audios supuestamente íntimos que se encargó de ser filtrados.

En el primer audio que envió demostró que la decisión del padre de sus hijos no le asombra para nada porque es una persona a la cual nada le interesa. "Con todas las barbaridades que me hizo a mí, imaginate si no se va a cagar en su abogado. Le importa tres carajos Fernando Burlando. Es un malagradecido, yo le salvé la vida un montón de veces y ahí está... sigue viviendo gracias a mí que lo interné muchas veces y le he salvado la vida”, dijo y retrucó: “Y soy la madre de sus hijos, imaginate lo que le puede hacer a un abogado. Le importa tres carajos que lo defienda o no. Es un ridículo psicópata".

En esa misma línea, haciendo hincapié a la condena que podría recibir tras las pruebas ejecutadas de Nannis con respecto a la violencia recibida, aseguró: "Solamente un enfermo mental puede pensar que cambiando de abogado se va a salvar. En las circunstancias en las que se encuentra Caniggia en este momento, que está complicado, mirá si lo va a salvar otro abogado”.

Su tono nunca disminuyó, el enojo se le notaba cada vez más y como si fuera poco, no dejaba de repetir que así como no le interesó la vida de la persona con quien decidió casarse, menos le iba a interesar la de un trabajador. "O sea, un estúpido, con las violaciones y los golpes que me dio... Lo malagradecido que es este personaje. Es nefasto, asqueroso, repugnante. Un violador, golpeador, cagándose en la madre de sus hijos, en su familia, imaginate cómo no se va a cagar en su propio abogado si es un malagradecido", planteó.

Por otro lado, también apuntó con que el padre de Charlotte y Alexander camina por la cuerda floja en cuanto a su libertad porque sin Burlando, ya tendría que estar preso y no únicamente imputado. "Ahora que no está Fernando Burlando para defenderlo a este impresentable de Caniggia, ahora sí que está en el horno, ahora sí que lo van a meter preso. Si no lo metieron preso antes fue porque estaba el estudio de Fernando Burlando porque si no hubiese ido preso desde el primer día”, indicó. Y agregó sarcásticamente: "Se ve que nunca jugó al ajedrez este personaje porque si lo hubiera hecho alguna vez en su vida... lo saca a Burlando del medio y es como si le hubiesen comido el rey y al rey no te lo pueden comer nunca... Se ve que no juega mucho, pero qué podemos esperar de un idiota, nada".

A la par, continuó: "Ahora lo quiero ver. De qué se va a disfrazar. Muy mala estrategia sacar a Burlando. Un idiota lo debe haber aconsejado. Los peritos no se arriesgaron a decir que era un psicópata porque estaba Burlando adelante, ahora que no lo tiene a él saben qué... Ahora está al horno con papas".