Nannis lo acusó de "desviar fondos con cuentas offshore" y Caniggia arremetió: "busca desahogar su despecho"

Días atrás, Mariana Nannis golpeó fuerte en la justicia y denunció a su ex marido, Claudio Paul Caniggia, de "ocultamiento del patrimonio conyugal en cuentas del exterior".

La mediática acusó al ex delantero de la Selección Argentina de "desviar fondos del patrimonio matrimonial con cuentas offshore" y de "estar preparándose para realizar negocios producto del ilícito denunciado en diversos países y paraísos fiscales".

Según señala la denuncia, Caniggia "estaría viajando a Cancún, México, vía Aerolíneas Argentinas, con fines de perpetrar maniobras de lavado de dinero producto de las causas de marras, como de otras causas que son investigadas en el país, entre ella la causa de los parques eólicos”.

Y continúa: “Me han informado que el denunciado ha efectuado en los últimos meses aperturas de cuentas bancarias en la ciudad de Miami, Estados Unidos de América, siendo utilizadas conjuntamente con testaferros y con otras presuntas cuentas no declaradas tanto en Estados Unidos como en otros paraísos fiscales”.

Al mismo tiempo, Nannis solicitó que “se proceda a verificar estos extremos con la finalidad de que el denunciado no abandone el país y se someta a la jurisdicción procesal, evitando así un claro perjuicio a los fines de la investigación en curso”.

Pero la respuesta del padre de Axel, Alex y Charlotte Caniggia, no se hizo esperar: "Usa la Justicia (por Nannis) para desahogar sus caprichos y su despecho”.

En El run run del espectáculo (Crónica), dieron a conocer el mensaje en el que Claudio acusa a su ex de violar el bozal legal y agrega: “La información que está circulando en los medios, promovida por mi ex mujer, Mariana Nannis, es totalmente falsa. No he tenido vínculo alguno con los espurios negocios que pretende atribuirme. Niego categóricamente haber participado en mi vida en algún tipo de maniobra ilícita".

Por esta razón -aclaró- dio aviso al estudio jurídico a cargo de Fernando Burlando para continuar "querellando a la señora Nannis por el mancillamiento de mi buen nombre y honor”. "Nuevamente soy preso del ataque injusto producto del odio y rencor de la señora Mariana Nannis. Es mi obligación, como hombre de bien, aclarar a la sociedad que no he tenido ningún tipo de vinculación con negocios espurios que pretenden atribuirme", remarcó.

Y cerró: "Dicha circunstancia ha sido probada y ratificada por la Justicia en sus diferente resoluciones cuando se ha expedido respecto de esta alocada carrera en el camino de la irrealidad e injusticia que ha protagonizado. No puede quedar impune. Mi buen nombre está siendo una y otra vez mancillado sin ningún tipo de derechos y por eso mis letrados están a la orden del día para iniciar las acciones legales pertinentes”.