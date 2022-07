Nannis responsabilizó a Caniggia por la muerte de su madre: "Le importaba un carajo”

El 10 de septiembre de 1996, la mamá de Claudio Paul Caniggia murió luego de lanzarse al vacío desde el quinto piso de su departamento de Belgrano, en O`Higgins al 1800. Se llamaba Nélida Tomasa Iglesias de Caniggia y era oriunda de la ciudad bonaerense donde fue enterrada: Henderson.

A pesar de sufrir de depresión, en aquel entonces la familia del futbolista señaló que la tristeza profunda de Nélida tenía una culpable: su nuera, Mariana Nannis, por ser la responsable de separarla de su hijo y de sus nietos.

Sin embargo, muchos años después, la propia Nannis se encargó de desmentir esta versión. Lo hizo a través de unos audios que se filtraron en los medios y que fueron publicados por Ángel de Brito en LAM.

Los audios de Mariana

“Siempre que lo llamaba él mandaba a decir que no estaba, porque no quería hablar con ella. A él le importaba un carajo”, comenzó diciendo. Luego siguió: “La madre se suicidó por culpa de la familia de él, o sea no por culpa mía. No sean hipócritas, o los argentinos no quieren ver las cosas, pero nadie sabe que él no llamaba a la madre. La madre llamaba y el tipo nunca la quería atender”.

Al respecto, la ex esposa del futbolista siguió revolviendo el pasado: “Desde ese momento yo lo tendría que haber dejado al tipo, ¿sabés? Un tipo que no quiere saber nada de la madre, que le importa un carajo... La madre se tiró del balcón porque tendría 200 mambos en la cabeza; aparte que tenía depresión, pero él nunca quiso atender a la madre, y siempre vivía la madre llorando y no le importaba nada”.

Para terminar de liquidar al Pájaro, siguió sacando conclusiones: “Nada se puede comparar con el amor que puede sentir un hijo hacia su madre. Solo es equiparable con el amor que se puede sentir por un hijo. Es difícil hablar ahora, quizás no fui capaz o no me di cuenta… Es una cruz que voy a llevar siempre. Un hijo siempre va a decir: ‘Podría haber hecho más’. Me pasa a mí y a mis hermanos”.