Nannis va por más: su abogado pedirá la detención de Caniggia por "violencia y tentativa de abuso sexual"

Hace poco más de una semana se viralizó una foto en donde se la podía ver a Mariana Nannis mostrando las marcas y los moretones producto de supuestos golpes que, según asegura, recibió de parte de Claudio Paul Caniggia. La imagen forma parte de la denuncia por "violencia doméstica y tentativa de abuso sexual agravado" que Nannis realizó en contra de Caniggia el año pasado.

Los hematomas que la mediática exhibe en la postal corresponderían a un episodio de violencia que aparentemente la mamá de Charlotte y Alexander padeció en manos del ex futbolista en octubre de 2018. La propia Nannis denunció que estaba con Caniggia en la zona de Puerto Madero y que él la tomó para intentar tener relaciones sexuales no consensuadas.

Ante la negativa de Mariana, denunció que el jugador comenzó a golpearla. De acuerdo con la denuncia, en octubre de 2018, Nannis llegó a la habitación en la que vivía con Caniggia en la zona de Puerto Madero. En ese momento, él la habría tomado del brazo a la fuerza e intentó tener relaciones sexuales no consensuadas. Ante la negativa de Mariana, habría comenzado a golpearla.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En el documento, Nannis sostiene que terminó "lesionada en las piernas, hombros, brazo y antebrazo, toda moretoneada porque se defendió de la agresión sexual". Al mismo tiempo, sostuvo que ese día Caniggia llegó "raro", en estado de ebriedad, a su departamento a las 4 de la mañana. Y, según lo que se lee en la denuncia, él le habría dicho "si hacés esa denuncia tu cabeza va a rodar" y "si salís por esa puerta te voy a mandar a matar'".

En este contexto, Carlos Broitman, abogado de Nannis, reveló que tiene previsto realizar un pedido de detención contra el ex futbolista. “La causa de abuso en donde la pericia (a Mariana) determinó que sí es verosímil lo que dice la víctima. Nosotros teniendo más elementos que se han adjuntando a la causa más lo que vamos a ofrecer la semana que viene, vamos a ir pidiendo la detención en donde se encuentre Claudio Paul Caniggia”, aseguró.

El letrado se encuentra en Milán, Italia, donde continúa trabajando en la causa. Desde allí, se hizo unos minutos para ser entrevistado por el programa Nosotros a la mañana, donde resaltó que “la Fiscalía 42 está haciendo la investigación y sumando día a día elementos probatorios. Nos han pedido que aclaremos algunas circunstancias como la que ustedes ya tienen conocimiento".

Y agregó: "Como lugares y fechas donde se encontraban y cómo ella fue afectada no solo en forma verbal, psicológica, sino también a través de la fuerza. La pericia determinó que no miente, que no fabula y que está afectada. Ahora otras cuestiones personales que resultan de la pericia eso sí le dolió a ella”. Cabe recordar quea principios de junio de este año se dio a conocer los resultados de las pericias a las que fue sometida Nannis por un equipo de psiquiatras y psicólogos.

La misma se llevó a cabo para determinar la veracidad del relato de la mediática y según el informe, Nannis describió a su ex marido de manera despectiva, acusándolo de "manipulador, psicópata, cocainómano, enfermo y violento”. Además, la pericia remarcó que la ex del "Pájaro" manejó en su relato un "pobre nivel de fundamentación".

A su vez, la psicóloga forense señaló que Nannis presenta "un trastorno de la personalidad con rasgos histéricos y narcisistas, sostenida en una organización yoica con marcada inmadurez psicoemocional y egocentrismo, inestabilidad y predominio de lo afectivo sobre lo racional”. “Él la toma a la fuerza para intentar tener relaciones sexuales no consensuadas. Ante la negativa de Mariana, empiezan los golpes”, explicó el abogado sobre la foto de los golpes.

La denuncia está acompañada por ésta y otras fotos de golpes en el rostro y en el cuerpo que Nannis mostró en esa oportunidad. “Él había intentado golpear con los puños el rostro de Nannis, pero dado que ella se protegió con las manos, dichos golpes impactaron en su mano izquierda y brazos, todo mientras intentaba mantener relaciones sexuales con ella por la fuerza", reza parte del testimonio de la mediática que forma parte de la denuncia.

Y sigue: "Cuando la víctima le dijo que lo iba a denunciar, Caniggia le habría respondido que él era amigo del ‘capo’ de la policía de Macri, de Angelici y que él era Caniggia. Además le habría dicho ‘si hacés la denuncia tu cabeza va a rodar’, ‘si salís por esa puerta te voy a mandar a matar’. Producto de eso, Nannis habría sufrido lesiones en su mano izquierda, con hinchazón en la zona de las muñeca izquierda y brazos”.

La Justicia también investiga otro episodio de violencia que habría ocurrido tras asistir a una boda. Según el testimonio de Mariana, ellos “se retiraron de las instalaciones del Hipódromo de Palermo y abordaron un auto Honda”. Primero, dejaron a una amiga de Nannis, Adriana Ferrer. Luego, cuando estuvieron solos “ella le consultó a su por entonces marido el por qué habían llegado tan tarde a la fiesta”. Esta pregunta habría enojado al Pájaro.

Entonces, “Caniggia habría conducido su auto por avenida del Libertador a muy alta velocidad, pasando semáforos en rojo para amedrentarla, mientras le decía ‘ahora te voy a matar hija de puta’, al tiempo que le impedía bajarse. Cuando ella le solicitara que por favor bajara la velocidad porque se iban a matar, él le habría respondido ‘sí, ahora nos vamos a matar’. Finalmente, llegaron al hotel Faena, donde vivían, pero Nannis se habría quedado en la planta baja por temor”.

Cabe destacar que la mamá de los mellizos lleva otras dos causas contra el ex delantero: una es por asociación ilícita y la otra por enriquecimiento ilícito. A mediados de agosto de 2019, Mariana Nannis decidió darle un nuevo disgusto a su ex marido: Caniggia fue denunciado por "abuso sexual" a través de los abogados de la mediática, Carlos Roitman y Alejandro Cipolla, en el Juzgado en lo Criminal y Correccional número 18.

En la denuncia, la mediática afirmó que el ex jugador de la Selección Argentina le provocó "lesiones agravadas" y un "aborto sin consentimiento" durante el matrimonio. Vale aclarar que la mediática contó en el living de Susana Giménez un episodio de violencia de género en manos del ex delantero que le causó la pérdida de un embarazo.

En aquella oportunidad, reveló que internó a Caniggia en varias oportunidades por “drogadicción”, que recibió golpes de puño en la cara de parte del ex deportista y que durante una discusión, él la empujó contra un auto haciéndole perder un embarazo de dos meses. “Él mató a mi bebé, es así de simple. Tenía dos meses y medio cuando pasó esto (por el empujón). Hoy tendría un hijo de 12 años. Lo cambió por un paquete de cocaína", se lamentó la botinera.