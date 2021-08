Naselli pedirá la tenencia de Salvador y quiere declarar insana a Xipolitakis: “Duerme con el secador de pelo prendido”

Una vez más, Victoria Xipolitakis y su ex pareja Javier Naselli se verán las caras en la Justicia. En esta ocasión, el empresario va por todo. No sólo pedirá la tenencia de su hijo Salvador Uriel, de dos años, y al que no ve hace un año y medio porque, según denunció, la vedette no se lo permite; sino que pretende declarar a su ex mujer como insana.

La primera en confirmar la noticia y en contar cuál es el cuadro psiquiátrico de la Griega fue Yanina Latorre, que afirmó: “Ya se hicieron estudios psiquiátricos, a Vicky no le dieron bien y a él sí. Según las pericias tendría algo psiquiátrico que se llama Splitting”.

Sobre ese trastorno, la panelista afirmó, a pesar de que no tiene conocimientos médicos: “Es gente narcisista, obsesivos compulsivos, dominantes. Que le inventan una vida a la víctima, que sería Naselli. Vicky tendría, según las pericias que le hicieron, 15 características de las 17 que tienen las personas que padecen Splitting".

Además, Latorre dio un detalle sobre el supuesto estado psicológico de Xipolitakis que llamó la atención: “Vicky es miedosa, yo esto no lo sabía, duerme con el secador de pelo prendido porque la acompaña. Cuando se siente sola, prende el secador y eso lo deja toda la noche. Busca cosas que la acompañen. Duerme con la luz prendida con el marido, con el hijo".

A pesar de que Naselli mantuvo un silencio absoluto sobre la supuesta denuncia contra su ex, Xipolitakis salió a defenderse en Cortá por Loazano: “La pericia penal a él lo catalogó con un trastorno límite de la personalidad por las que puede llegar a hacer cosas tremendas y tiene una patología del ángel que es peligrosa. Pero las nuevas pericias habían salido normales para los dos.

En tanto, al ser consultada por el panelista de Verónica Lozano, Mauro Szeta, quien le cosultó sobre la denuncia de Naselli, que pretende declararla insana, Xipolitakis respondió sin vueltas: "Es más de la violencia que vivimos. Lo único que quiere es hacernos mal al nene y a mí".

Por otra parte, sobre las declaraciones de Latorre, que afirmó qe ella es “miedosa” y que, supuestamente, enciende el secador de pelo cada vez que duerme sola, Vicky declaró: "No duermo con un secador prendido ni loca, porque es peligrosa. Sí con una luz tenue".

Con el objetivo de completar el cuadro, Xipolitakis puso al aire un audio que le envió su psicóloga, que dijo: "Es un mecanismo de defensa, que no es una patología sino una manera de ver las cosas blanco o negro. Que las cosas no tienen término medio. Ninguna patología, nada infantil, ninguna anormalidad, es una característica. Acabo de leer rápidamente tu informe y es absolutamente coherente, sale todo bien".