Natalia Denegri rechazó el fallo de la Corte por el derecho al olvido: "Volví a ser víctima de la Justicia argentina"

La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó este martes en forma unánime la sentencia que favorecía a Natalia Denegri en la demanda que presentó contra Google en pos del llamado "derecho al olvido", en una resolución en la que el máximo tribunal ponderó el derecho a la información y la libertad de expresión. “Estoy luchando contra un gigante y puede pasar cualquier cosa, más en la Argentina”, se quejó la actriz.

La también conductora había pedido que el buscador más famoso del mundo la desvincule del contenido que la relaciona con eventos mediáticos en torno al “Caso Coppola", una causa penal en los años 90 por la que fue detenida. En ese sentido, los defensores del Pueblo de la provincia y la ciudad de Buenos Aires, así como organizaciones como el CELS, habían destacado el valor de la libertad de expresión y respaldaron la demanda de la víctima.

La causa quedó enmarcada bajo el llamado “derecho al olvido”, un expediente que llegó al máximo tribunal después de que la demanda de Denegri fuera aceptada parcialmente en las instancias anteriores. En simples palabras, ella había reclamado que se quiten de los buscadores de internet las notas y los videos que hacen referencia a su vinculación con el denominado caso que protagonizó el ex manager de Diego Armando Maradona.

El 9 de octubre de 1996, la policía activó la “Operación Cielorraso”: allanó el departamento de Guillermo Coppola piso 10° del edificio de avenida del Libertador 3540) y encontró 40 gramos de cocaína dentro de un jarrón. Denegri y Samanta Farjat aparecieron en la televisión como testigos de la causa contra Coppola, que fue preso y luego sobreseído. Se comprobó que se trataba de una causa armada y el juez federal de Dolores Hernán Bernasconi fue condenado.

La hoy conductora y productora de TV premiada en los Estados Unidos le reclamó a la Justicia que no se pudiera acceder desde Google a los contenidos de los programas de TV que protagonizó porque dijo que la afectaban en la actualidad. En las instancias inferiores a la Corte se había avalado el reclamo de Denegri para que el buscador Google retirara escenas, video y reportajes “obtenidos hace 20 años o más” que la vinculaban con ese caso.

De acuerdo con la actriz, el caso le generaba una revictimización y estigmatización, con el argumento de que se había expuesto siendo menor de edad, que era vulnerable, que había pasado cosas “horribles” y que tenía derecho a olvidar. La Corte, en un fallo unánime firmado por todos sus jueces, destacó la importancia de la libertad de expresión, el derecho de las personas de emitir y expresar el pensamiento, y el que tiene la sociedad a la información en un estado democrático.

Pero advirtió que, por falta de transparencia (consideró que deberían ser “más entendibles”), los algoritmos de los motores de búsqueda pueden afectar la libertad y resaltó el creciente uso de herramientas de tecnología informática y de sistemas que podrían incluirse dentro de la categoría “Inteligencia Artificial” (IA). En diálogo con Argenzuela, ciclo que conduce Jorge Rial por Radio 10, anticipó que apelará la resolución judicial ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Para el máximo tribunal, la libertad de expresión comprende el derecho de transmitir ideas, hechos y opiniones a través de internet y los motores de búsqueda, herramienta que se ha convertido en un gran foro público por las facilidades que brinda para acceder a información. “La verdad es que estoy muy mal, me volvieron a victimizar. Estoy mal por mí, por mi familia, por mis padres, por mis hijos”, dijo Denegri.

Y agregó: “Yo fui víctima de algo terrible. Yo fui víctima de un juez corrupto, igual que Guillermo Cóppola y un montón de conocidos, quizá por estar en el lugar equivocado. Era menor de edad. Me equivoqué en muchas cosas, como todo el mundo se puede equivocar cuando es joven. Me expuse sin querer a un show mediático innecesario, pero también fuimos presionados y nos manipulaban muchas veces los productores, los policías y todo lo que pasó en esa época”.

La Corte evaluó que Denegri es una persona pública que cobró notoriedad en esa época, y se expuso voluntariamente a los programas de televisión que transmitían un caso que tuvo “gran interés público en la sociedad”. En ese sentido, Denegri consideró que el fallo del máximo tribunal es “súper injusto” y aseguró que “no tiene nada que ver con la libertad de expresión”, como destacó la Corte por unanimidad.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que el paso del tiempo de una noticia o información que formó parte del debate público no justifica su eliminación, porque se pondría en riesgo la historia y el ejercicio de la memoria social que se nutre de los diferentes hechos de la cultura, aun cuando el pasado se refleje como inaceptable para los estándares de la actualidad. “Yo aclaré desde un principio que no iba contra la libertad de expresión. Yo lo único que buscaba era que se desvinculen esos links buscando con mi nombre en Google. Eso es lo único que buscaba, no que se borre nada", reveló la conductora.

Y sumó: "Yo no quería que se borren las noticias periodísticas, porque es un caso resonante que pasó y aparte yo fui víctima del caso, así que no buscaba nada de eso, solo que se desvincule mi nombre de esos videos de peleas violentas que reflejan violencia de género y me dañan mucho en cuanto a lo familiar y lo laboral”. Sin rechazar el “Derecho al Olvido”, la Corte afirmó que no se presenta en este caso y agregó que tampoco está vedada la posibilidad de acciones preventivas -excepcionales- pidiendo el bloqueo contra los motores de búsqueda si se prueba la ilicitud de los contenidos.

En su descargo, Denegri calificó este día como uno "negro" en su vida y aclaró que a raíz de este fallo volvió a ser víctima de la Justicia argentina. Y lo que me llama muchísimo la atención es que por los rumores que nos llegaban el fallo iba a ser favorable, pero más o menos desde hace un mes nos empezaron a llegar otros rumores de que habían cambiado el fallo. La verdad es que yo estoy luchando contra un gigante y puede pasar cualquier cosa, más en la Argentina. No quiero que esto quede en vano, quiero seguir luchando. Fijate que es una tendencia mundial: esto aplica en Europa, en Uruguay, en Perú. Lo que hizo la Corte es retroceder y creo que voy a apelar a la CIDH”, cerró.