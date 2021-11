Natalia Juncos, la primera en denunciar a Darthés con nombre y apellido: "Fueron muchos años de dolor"

Meses antes de que el colectivo de actrices se uniera para respaldar la denuncia de Thelma Fardin por violación en contra de Juan Darthés, el actor ya había estado en el foco de la tormenta cuando Calu Rivero, Natalia Juncos y Anita Co. salieron a confesar públicamente que habían sido víctimas de acoso de su parte. Sin la confesión de estas tres actrices, quizás la ex Patito feo no se hubiera animado a ir judicialmente contra el ex Simona.

La primera en salir a hablar fue Calu Rivero, quien había trabajado con él en 2012 en la telenovela Dulce Amor. En aquella oportunidad la actriz abandonó abruptamente su protagónico y los rumores que daba cuenta de un posible acoso por parte de

Darthés empezaron a circular por todos los medios. Sin embargo, en ese momento optó por negar todo e irse a vivir un tiempo a los Estados Unidos. Pero a fines de diciembre de 2017, Calu ofreció una entrevista paras el ciclo Agarrate Catalina en la que aseguró que sabía bien lo que era el acoso porque lo había vivido "en carne propia". Si bien no lo mencionó el nombre de Darthés volvió a rondar.

Pero fue la aparición de Natalia Juncos lo que causó que el nombre del actor recorra todos los medios de comunicación. La actriz cordobesa, quien había compartido una grabación con él en Se dice amor, en 2005, salió a dar su testimonio a los medios locales poco antes de que Calu reapareciera y de una vez por todas contara su verdad. con nombre y apellido. "Yo tenía puesto un vestido corto, debajo de la cola, muy sexy. Antes de filmar, me tocó con el dedo índice y me lo pasó desde la nuca, hasta donde comienza el fémur y me dice 'y cómo me calentás', me doy vuelta y me dice 'mirá cómo me ponés' y me muestra la erección que tuvo. Me quedé estupefacta", había dicho Juncos.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Al igual que Anita Co., Darthés decidió llevarla ante la justicia y la denunció por "Injurias". Pero los abogados del actor desistieron de esta acusación al ver que esta maniobra legal no había funcionado con Coacci. "Socialmente creo que esto ya generó un precedente y que él ya fue condenando, por lo menor en la parte social. Ya se sentó un presente, hay un antes y un después en todo lo que tiene que ver con nuestro trabajo y en la relación del hombre con las mujeres. Lo que nosotras cuatro hicimos, unidas, marcó un antes y un después porque el maltrato se frenó. Sufrimos, lloramos, nos echaron en mi caso, sufrimos palos en la rueda pero sirvió para que otras chicas no tengan que pasar por lo mismo", cuenta Juncos.

En diálogo con BigBang, la actriz sostuvo que "el sistema cambió" y que el caso Darthés sirvió para "cambiar la mente" de las personas. "Antes se naturalizaba y era normal que te echaran o ningunearan si no accedías a este tipo de cosas. A mi particularmente me señalaron con el dedo y me insultaron. Te convenía callarte por vergüenza o hablar sabiendo que ibas a perder tu trabajo por eso. Yo tengo la esperanza de que Darthés va a ser condenado. Para mi, este juicio es una manera de cerrar el ciclo que me marcó, que me quitó el sueño y que afectó mi tranquilidad y mi paz. Cuando pasó lo de Darthés, se lo conté a mi representante y me dijo ´que pena, ellos tenían el poder´. ¡Imaginate!", detalló.

Sobre las razones que lo llevaron a denunciar al actor públicamente, explicó: "Fui parte de este proceso. Fue una carrera que arrancó Calu. Ese día la veo en televisión, pero ella no lo nombró. Fui yo la que lo nombré, me tiré de un paracaídas contando los momentos de terror que viví con él y me quedé sola 4 o 5 meses con eso. Conté que me sacaron de la tira, que era un mal bicho y mal compañero. Me quedé muy sola y por suerte, Anita Co. pudo contar lo suyo, describiendo el mismo calvario que padecí yo. Le dijo hasta lo mismo: ´Mira cómo me ponés y me calentás´. ¡Lo mismo que me pasó a mi! Pero cuando y lo hice público, me acusaron de ser una ´NN´, de no existir y que solo buscaba fama", denunció.

En ese sentido, explicó que su acusación pública "se llegó a archivar" y que cobró valor solamente gracias a la aparición de Anita Coacci. "En ese entonces me parece que el sistema quiso que me callara. Para empezar estaba haciendo una denuncia en un medio de comunicación de Córdoba y yo no era tan conocida. Pero eso que se hizo fue un ninguneo por sobre todo social. No entiendo porque no le dieron valor a mi relato. A mi no me afectó obviamente, estaba feliz que no me nombraran porque me cagaban a pedos por lo que había contado. Todo el mundo me quiso adoctrinar por lo que dije. Pero fueron muchos años de dolor, con muchos palos en la rueda. Lo que pasó con Darthés bloqueó mi carrera".

Si bien detalló que a diferencia de Coacci, no recibió ningún llamado del actor o su entorno, remarcó que le generó "temor" la denuncia que le hizo el ex Simona en su contra. "A mi me decían (Fernando) Burlando y me moría de miedo. Me hizo una demanda penal por injurias. Tenía mucho miedo, nervios y estrés físico. Pero al quedar sobreseída Anita, ellos desistieron y el curso del tiempo la hizo caer. Al final quedó archivada. No avanzó porque primero atacaron a Anita. Me sentí mucho más tranquila porque supe que no tenía que pasar por el mismo dolor qué pasó Anita, contar otra vez ese momento de horror que vivimos con Darthés", manifestó.

Y sentenció: "Me sentí pésimo, no le deseo a nadie pasar por todo lo que pasé e igualmente volvería a denunciarlo de todas formas. Tenía una espina y Calu me dio el envión para contar públicamente lo que pasó. Por los nervios, se me despertó una celiaquía avanzada. Mi cuerpo habló desde el dolor y el pesar porque es muy feo que te insulten y te traten de cualquier cosa. Recuerdo que saqué los dos pesos con cincuenta que tenía del banco para no perder lo poco que tenía en manos de Darthés. La condena social por haber hablado, a pesar que me hizo pasar un momento de mierda, hizo que me sintiera revictimizada. Enloqueces si no tenés un poco de templanza y yo la pasé muy mal".

El juicio contra el actor se llevará a cabo ante la Sala 7 del Tribunal Federal Criminal y estará a cargo del juez Ali Mazloum. Está previsto que se realicen dos audiencias, la primera este martes 30 de noviembre y la segunda el miércoles 1 de diciembre. Se espera que declaren 11 testigos, entre ellos, la denunciante Thelma Fardín y las actrices argentinas Calu "Dignity" Rivero y Anita Co, quienes ya denunciaron al actor por otros hechos.