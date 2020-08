Natalia Oreiro y la increíble historia de su encuentro con Raffaella Carrá: "Terminé sobre un colchón de chongos espectaculares"

La actriz y cantante uruguaya Natalia Oreiro reveló una curiosa y divertida anécdota con Raffaella Carrá ocurrida hace más de 20 años. Oreiro ya había saltado a la fama y por una casualidad de la vida, a partir de un viaje con amigas por Uruguay terminó grabando un disco con la popular cantante y actriz italiana. “Terminé tirándome sobre un colchón de chongos espectacular”, contó Oreiro.

La revelación de Oreiro fue durante una entrevista en el ciclo Estelita en casa, de Jey Mammón, donde contó algunas anécdotas de su vida, algunas historias que aún permanecían ocultas bajo siete llaves y recordó algunos episodios muy pero muy divertidos e insólitos.

La popular cantante y actriz uruguaya atraviesa por estas semanas un momento de verdadero furor a partir del documental sobre su vida, Nasha Natasha, estrenado en Netflix, donde se cuentan sus inicios y se hace un fuerte hincapié en su relación con el público de Rusia, con quien tiene una especial conexión desde hace muchos años.

La historia con Raffaella Carrá sin lugar a dudas fue de lo más llamativo que contó Oreiro. La historia se remonta al año 2000, una época en la que si bien la popularidad de la actriz uruguaya estaba en aumento, todavía no era una figura consagrada. El encuentro entre ella y Carrá fue un verdadero éxito y ocurrió por una increíble casualidad.

“Pasó una cosa muy especial, un día me voy a Uruguay con dos amigas, nos pusimos a joder, grabándonos con unas cámaras enormes que ya no existen más. Yo había llevado unas pelucas de colores y yo me puse a cantar como loca “03-03-456”, con una peluca naranja”, contó Oreiro en relación al hit de Carrá.

Sin embargo, la actriz uruguaya no podría haber imaginado lo que ocurrió luego: “A los dos meses clavados me llaman de la compañía italiana de ella, avisándome que iba a grabar un disco de grandes éxitos, y que me quería invitar a cantar justo ese tema”.

“Fui a la RAI y terminé tirándome sobre un colchón de chongos espectacular”, reveló Oreiro sobre su encuentro con Carrá, a quien admira. “Yo me había comprado una pollera de lentejuelas y quería que el corpiño fuera igual así que me la pasé toda la noche cosiendo lentejuelas porque no había uno igual”, comentó, y recordó que Carrá le consultó antes del ensayo, cuando se conocieron, cómo se iba a vestir para el videoclip.

“¿Qué te vas a poner y de qué color?”, me preguntó. En un pésimo italiano le expliqué. ¿Sabés cómo se vistió ella? Igual a los cincuenta bailarines, con un esmoquin blanco. A mí no me quita nadie la idea de que lo hizo para que yo me destaque, fue inolvidable”, se emocionó la actriz uruguaya.