Natalie Pérez grabó un video desde el sanatorio y recibió el alta: "Lo malo es que no puedo chatear"

Natalie Pérez estuvo internada durante los últimos cuatro días a raíz de un delicado problema de salud que se originó a causa de un tratamiento que estaba llevando a cabo para congelar óvulos.

La actriz y cantante de 33 años tuvo que ser internada y estuvo en observación en una sala común del Sanatorio de los Arcos de Palermo por una hemorragia interna.

La mánager de Natalie, Denise Kemelmajer, explicó lo que ocurrió: "Natalie se sometió a un tratamiento para congelar óvulos. Ese tratamiento puede presentar, en algunos casos, ciertas complicaciones durante la punción. A ella le provocó una hemorragia interna”.

Pero si bien la actriz estuvo “muy dolorida”, ahora se encuentra mucho mejor. “Ella está de buen humor y acompañada por su mamá. Se sintió mal y resulta que tenía una hemorragia”, detallaron sobre la ex protagonista de Pequeña Victoria.

Para llevar tranquilidad a sus seguidores, Natalie grabó un video desde la clínica, en donde agradeció la cantidad de mensajes de apoyo que recibió: “Hola, gracias a todos los que me mandaron mensajes. A todos los que estuvieron re pendientes. Muchas gracias. Ya me voy sintiendo mejor y espero que pronto me den el alta. Les mando un abrazo gigante”.

La grabación fue compartida en su cuenta de Instagram, donde tiene casi dos millones y medio de seguidores. Luego publicó una serie de fotos de su estadía en la clínica. “Insomnio y soy la dueña del control. Lo bueno es que puedo comer milanesas. Lo malo es que no puedo chatear porque no puedo doblar el brazo por la vía (del suero)”, contó en varias historias.

Fue la propia protagonista de Pequeña Victoria quien este miércoles al mediodía anunció que recibió el alta médica y que ya estaba habilitada para irse a su casa y continuar con la recuperación allí, acompañada con su madre, a quien le dedicó un especial posteo. “Los cuatro días como si ella hubiera estado internada. No salió de la habitación”, aseguró sobre su mamá.

A principios de noviembre, la actriz había manifestado su deseo de ser madre y posterior la intención de congelar óvulos: “Creo que estaría bueno, porque si quiero tener hijos, por ahí puedo... no sé... pienso: ¿viste que uno hace cálculos con esas cosas? Decís, ‘bueno, dos años, pero si quiero tener uno cuando tenga 40 ya no puedo’. Entonces, no está mal guardar”.