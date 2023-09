Natalie Pérez reveló las presiones estéticas que sufrió en los medios: “La tele no es la verdad”

Después de un largo tiempo, las presiones estéticas se pusieron en el centro de la crítica. Y todo sucedió por un drama. Es que el 31 de agosto, luego de dos meses y medio de internación debido a la mala praxis del falso cirujano Aníbal Lotocki, Silvina Luna murió por una falla en sus órganos. Tenía solo 43 años e incontables sueños por cumplir.

Para muchos, las presiones y críticas que sufrió sobre su cuerpo durante su juventud, la empujaron a operarse ciertas partes de su cuerpo cuando no era necesario. Más allá de todo eso, se puso en manos de un médico que le mintió y encima le colocó un producto creado por él y que le destruyó su salud.

En medio de la conmoción por el fallecimiento de la bella actriz, varios programas de televisión abordaron el tema. Uno de ellos fue Noche al Dente, el programa que conduce Fernando Dente y que tuvo como invitada a Natalie Pérez. Durante un momento de la charla, el conductor del ciclo le preguntó a la actriz y cantante si alguna vez había sufrido diversas exigencias de productores o jefes en los medios de comunicación.

"A partir de lo de Silvina Luna está muy en agenda este repensar esta presión que la sociedad ejerce sobre todo sobre las mujeres y con este molde en el que hay que encajar. ¿Vos cómo te llevás con eso?", le consultó Dente. Fue ahí que Natalie no dudó en responder: “Un poco tuve que lidiar con la situación, pero tengo una buena personalidad. Un poco trato de que no me importen las cosas”.

Y agregó: Pero bueno, obviamente, hoy cuando me puse una musculosa dije: 'Ay, se me van a ver los brazos'. O el rollito este que no me gusta. Mi mamá me dice: 'Todas las mujeres tienen el rollito este de acá'. Es lo más normal. Un poco es eso".

Pero enseguida analizó: "Para mí la perfección no existe y siempre pienso que la belleza es de verdad la personalidad, la energía, los valores. Uno puede ser re hegemónico y re hermoso. Y ser un feo de personalidad. Siempre traté de obviar esas cosas. A veces sí pienso: 'Uy, voy a mostrar la panza. Yo nunca muestro la panza. Me incomoda'. Los rollitos, la papada y uno después dice 'bueno, ya está'. Esto es lo que soy. También la tele no es la verdad. Las luces te hacen menos arrugas y las fotos de las revistas siempre están retocadas".

En tanto, sobre las presiones sobre las mujeres, dijo: "En Instagram siempre usamos filtros. Yo igual siempre trato de mostrarme natural. No tengo pestañas postizas, no me pinto las uñas... Trato de no hacerme cosas y digo: 'Esto es lo que soy'. Antes las mujeres vivían sin necesidad de hacerse tantas cosas estéticas".

Y por último, disparó: “La tele no es la verdad. Las luces te hacen menos arrugas, las fotos siempre están retocadas y en Instagram usamos filtros. Yo trato de mostrarme como soy y trato de no hacerme cosas estéticas… A mí me da miedo hasta la depilación definitiva. Lo mejor es ser uno, auténtico, y quererse como uno es. Uno es más allá de su cuerpo”.