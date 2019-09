Natalie Pérez soltera, después de seis años: el día en el que tomó la decisión y con quién duerme ahora

Natalie Pérez sorprendió a todos al confesar en el living de Susana Giménez que terminó su relación de seis años con Ramiro Gayoso. Se habían conocido cuando ambos cursaban el secundario y mantuvieron un romance de muy bajo perfil. El motivo de la ruptura y con quién duerme ahora la actriz y cantante.

"No sé la razón exacta (de la separación)", reconoció de inmediato. "Fue un proceso, nos llevábamos mal y decidimos separarnos. Por suerte, ahora nos llevamos bien", sumó.

El desgaste fue uno de los ejes de la ruptura. "Un día me desperté, eran las ocho y media de la mañana y estábamos discutiendo. Y me dije: 'No podemos discutir a esta hora'. Y me fui. Ya cuando peleás a esa hora no tiene sentido. Encima me tenía que ir a trabajar, me pareció un montón. Me fui yo", reconstruyó.

Después de tantos años de convivencia, Natalie encontró refugio en su perro, a quien considera como un hijo. "Es mi vida. Es un caniche gigante que se llama Rope y hacemos colecho. Son hermosos: no discuten, te reciben con amor, te hacen fiesta cuando te ven. Es una locura".