Natalie Weber arremetió contra la China Suárez por Rusherking: "Ella me detesta"

Eugenia Suárez siempre es motivo de conversación de alguna u otra manera. Lo que sube a sus redes, si está en pareja, si está separada, si está con los hijos en la casa o de vacaciones, si vuelve a su vida de actriz o si sigue encaminando su carrera como cantante, no importa, ella siempre está. Y más allá de eso, también protagonizó cruces e intermedios con otras personas del espectáculo donde las cosas no han terminado bien, pero esta vez, para sorpresa, Natalie Weber confesó que se suma a la lista de una de las personas que tienen o tuvieron inconvenientes con la China.

Todo comenzó cuando hablaban de la última relación de la ex Casi Ángeles con el cantante Rusherking, que finalizó tras un año de amor. La noticia fue impactante porque no sólo que se veía venir, ya que pocos días atrás habían lanzado una canción juntos y tres semanas antes de ello él le había regalado un auto lujoso y carísimo para su cumpleaños, además de todo lo que demostraban en las redes sociales.

Pero una vez más, quedó en evidencia que el mundo de las redes no dice la verdad: mientras se creía que las cosas estaban bien, de un día para el otro llegó la confirmación de la ruptura por parte de ambos a partir de una publicación de cada uno en sus Instagram, y aunque circularon rumores de reconciliación, los dos volvieron a aclarar que se encuentran separados siguiendo cada uno su camino.

El lunes por la mañana, en el programa “Desayuno Americano”, fue cuando mientras se debatía el tema, Natalie confesó que con la actriz no tiene nada de onda y de hecho, se encuentra bloqueada de sus redes.

“Me sorprendió un montón la separación de la China con Rusherking, ella me detesta y me tiene bloqueada”, comenzó diciendo la pareja de Mauro Zárate.

“Los medios comunican y quizás en algún momento no le habrá gustado algo que dije, a mí no me afectó que haga eso, a mí me afecta si me bloquea un amigo o un familiar, una persona que no conozco no”, lanzó la ex vedette.

Sobre la relación de la China y el cantante, confesó: “Yo estaba en ese momento haciendo mi trabajo y dando una opinión desde lo que se sabe, hay otras cosas que uno opina y la realidad es que la verdad está adentro de una casa, los veía muy enamorados”.

Además, la panelista agregó: “Me gusta la faceta de ella como cantante y me parece copada, con él iba por ese lado y él subía cosas con los hijos de ella, no te voy a mentir, pensé que iban a durar más”.

“No la conozco a la China como persona, ni siquiera la conozco en persona así que imagínate. Creo que las cosas que salieron no le favorecieron, como lo de Icardi y Vicuña, tampoco sé la intimidad entonces uno opina de lo que sale y al no tener la fuente hay famosos que son reacios a eso, quizás el 60% de lo que se habla es mentira”, concluyó.