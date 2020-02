Nathy Peluso asegura que su idea es "hacer la música que me sale de la concha"

La cantante pop Nathy Peluso -argentina, pero radicada en España desde su infancia- aseguró que lo que busca es hacer "la música que me sale de la concha". "Siento que tengo el poder de hacer la música que quiero y poner de moda entre mis seguidores eso que nosotros queremos escuchar", señaló, en diálogo con el portal de música Silencio. Ante la pregunta "¿Y vos qué concepto defendés?", muy desenvuelta, la cantante respondió: "El concepto de hacer la música que me sale de la concha. Ese es el concepto, hacer la música que quiero cuando quiero y como quiero. Con libertad y sinceridad siempre vas a llegarle a la gente. Obviamente es más difícil porque cuando tenés ganado un campo... Imaginate que tenés ganado el campo de rock y hacés hits de rock toda la vida... Pero creo que hay algo entretenido y divertido en jugar con los estilos, ponerse a prueba; es como revivir tu niño interior. Ojo, si querés ser rockero toda la vida, te re banco en esa. No es ni mejor ni peor, pero esto es algo que yo elijo hacer, y siento que esta generación se identifica mucho con esa manera de ejecutar y escuchar. No sólo escucha trap, tiene hambre de conocer y siente atracción por lo clásico. Al final, todo vuelve".

Peluso, que se presentará en la próxima edición del Festival Lollapalooza -como parte de la programación "oficial" y también con su propio "sideshow"- sostiene que "Ya no se trata de qué estilo hacés sino de qué concepto defendés, con qué libertad jugás, que libertad elegís..." y que "la clave es estar defendiendo lo que uno hace desde el respeto y entender que lo que uno hace es de todos y para todos. Estaría contentísima de que un chino quiera tocar tango. ¿Qué más interesante que las culturas convivan y se complementen? Siempre desde el respeto, claro. Toda la música que hago, la hago desde el respeto y la admiración. Nunca sentiría que me estoy apropiando de algo para lucrar sin importarme lo que estoy haciendo. Hago la música que me representa, con la que me crié. ¡Y qué suerte que podamos tener la libertad!"

La artista tiene 25 años y dice que se crió escuchando a Gloria Estefan y Celia Cruz, y que mezcló ese legado con el pop de Britney Spears Está bueno decir "No soy perfecta y capaz que me equivoco", no pasa nada. Hago música y si quieren seguirme por mi música, mi carácter y mi show, encantada. Pero no soy un ejemplo de ser humano, tengo mis errores", reconoce. Y, a la vieja manera de Sandro y Roberto Sánchez, diferencia a la persona (Natalia) del personaje (Nathy). "La Natalia que responde las entrevistas es la Natalia íntima porque es como la CEO de la cuestión. Después está la Nathy más personaje, la de los videos, Instagram y los shows", concluye.