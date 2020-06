Nati Jota escrachó a un hombre que le mandó un repugnante audio privado: "Es horrible e incómodo"

Las redes sociales suelen ser plataformas para compartir nuestro estilo de vida, generar –por qué no- ingresos y repartir opiniones. Pero existe un lado B de estas plataformas que causa repulsión entre sus seguidores y que cada día está más vigente: el acoso.

En febrero de este año, Martita Fort, la hija del místico Ricardo Fort de tan solo 16 años, demostró que no le tiembla el pulso y decidió escrachar a un usuario que le envío un aberrante mensaje de índole sexual a través de los mensajes privados de Instagram.

"No entendieron que enviar estas cosas es acoso y enviárselo a una menor es pedofilia...", denunció.

Por otra parte y al igual que Martita, Noelia Marzol recurrió al mismo método para ponerle un freno a un seguidor que le envió una foto del pene por Instagram. “Tuve una conversación muy larga con este sujeto… intenté explicarle varias cosas pero no entiende, ¿alguien me ayuda?”, publicó en las redes sociales la bailarina y actriz de “Sex”.

Esta vez, muy angustiada, Nati jota decidió compartir a través de las redes sociales un muy desubicado mensaje directo de Instagram junto a un violento audio machista que recibió de parte de un internauta.

"Gracias puta, putita. Me ahorco el ganso viendo la foto tuya, hija de puta", se escucha decir a dos hombres, tras responderle una historia a la influencer.

En su descargo, Nati remarcó que decidió hacer público ese mensaje porque "es horrible e incómodo".

"¿Sabés por qué es incómodo? Porque es demasiado real. Esta es solo una expresión de una manera de vernos y creer que pueden dirigirse a nosotras. Es un modo de exteriorizar una concepción que tienen nuestra, de lo que somos, de lo que merecemos", se lamentó.

Y siguió: "Impresiona porque no son palabras, es un audio, tiene un tono de voz que evidencia aún más la impunidad de hablarnos así. El grado de violencia, enojo y odio hacia nosotras. Conmigo... ¿Por qué? ¿Qué hice? ¿Qué hicimos?". Al mismo tiempo, la mediática remarcó que no pudo tolerar escuchar el audio más de dos veces y les preguntó a sus seguidores varones si ahora entienden por qué las mujeres están "tan enojadas".

A pesar de lo desagradable y violento del audio, Nati Jota explicó que no iba a decir quién es el responsable y que ya le respondió, pidiéndole que reflexionara. "Tengo esperanzas. Me da pena y bronca. Este pibe no es UNO, hay muchos. La sociedad está enferma. Espero que con este debate pueda curar aunque sea a un par más... Ojalá escuchando esto se despierte otro. ¿Entendés por qué no hay que ser un machirulo?", dijo.

Y finalmente, se refirió a los femicidios que cada vez son más en el país y a la violencia machista: "Esta misma manera de vernos es la que tienen los que nos violan y nos matan. Listo, te libero, seguro que te queda retumbando. Como nosotras, las que seguimos. Y como cada nombre de la que ya no está".