Nati Jota posteó fotos en ropa interior del futbolista Tucu Correa, la criticaron y se enojó

Después de 90 minutos muy parejos, de mucho esfuerzo y algo de sufrimiento, la Selección Argentina derrotó a la de Colombia en los penales y pasó a la final de la Copa América. Lo hizo con una actuación maravillosa, en lo deportivo y en lo psicológico, del arquero Damián Dibu Martínez. Los festejos de los jugadores en el vestuario, luego de ese triunfo en la noche del martes quedaron plasmados en distintas historias de sus redes sociales.

Atenta como siempre y experta en los avatares que deparan Twitter e Instagram, donde comenzó su trayectoria en los medios, Nati Jota siguió de cerca cada posteo y no se perdió ni un solo detalle de lo que pasó en la intimidad del equipo nacional. Sin dudas, la tuitera se rió del baile del Papu Gómez, se emocionó con el festejo de Lionel Messi, entonó los cantitos del resto del plantel y, por supuesto, quedó fascinada por la facha de Joaquín Correa.

El Tucu, como lo apodaron, es un de los jugadores que más elogios despierta en las redes sociales por parte de hombres y mujeres. No es que sea una de las figuras del equipo, ni su impronta deportiva no marcó (hasta el momento) ninguna diferencia en el campo de juego, pero Correa es, sin lugar a dudas, uno de los más lindos. Carilindo y con un lomazo creado por gimnasio y una estricta dieta, Nati intentó hacer un chiste en redes sociales.



“Un poco del Tucu en bolas para descomprimir”, escribió Jota, en su cuenta. A ese tuit le agregó dos fotos de Joaquín, en ropa interior, mientras saltaba en el vestuario. Esas capturas de video, sacadas de las historias de uno de los miembros del plantel, dejaban en evidencia todas las bondades del físico del delantero de Lazio de Italia, ya que el Tucu estaba sin remera y vestido sólo con un slip azul.

A raíz de esa publicación, a Nati la castigaron de todas partes. Además, en una noche muy movida en Twitter por el triunfo argentino y el pase a la final en la Copa América en Brasil, la citaron tantas veces que la panelista se convirtió en tendencia. Y no se lo tomó nada bien. Desde Miami, adonde viajó para vacunarse y, por supuesto, para pasar vacaciones con amigas, Nati le respondió a todos.

Una chica le escribió: “Si el tweet fuese de un hombre hacia una mujer estarías con tu feminismo de cartón llorando sexualización”. Otra le agregó: “Si te sexualizan a vos, con mucha razón hacés escándalo y no te dan los dedos para twittear enojada, porque justamente está mal. No hagas lo mismo, no te rebajes a ese nivel y hacete el favor a vos y a todas las que no nos comportamos así y respetamos de borrar esto”. Finalmente, hubo una más, que le dijo: “¿Si lo habría puesto un hombre con una mujer en ropa interior estaría bien? Hipócrita”. Los comentarios fueron cientos y cientos. Hasta que se cansó.

“Me tienen tan harta. Subo una foto del Tucu en ropa interior que subieron ellos. Y me cuestionan que después me quejo de que suben algo mío. 1) ¿saben la cantidad de comentarios que recibo de mis tetas o mi orto o las pajas que se harían y no digo nada? 2) ¿no les da para entender que es distinto?”, escribió en el primer tuit, harta de los cuestionamientos de los seguidores de Twitter.

Y Nati completó: “¿Vos pensás que el Tucu sufre o se siente inferior o algo así porque yo digo que está bueno? ¿Pensás que le incomoda o le da miedo? ¿O algo así? Dejen de defender pelotudeces como excusa cuando en realidad solo quieren atacar a las mujeres o subestimar la lucha”.