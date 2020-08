Nati Jota reveló que le molestó que su ex se pusiera de novio con Ivana Nadal: "Me sorprendió un montón"

Después de que Ivana Nadal confirmara que está en pareja con el ex novio de Nati Jota, en las últimas horas la periodista e influencer salió a explicar que a pesar de que no era amiga de la morocha, sí le molestó que su ex se pusiera a salir con una persona del medio que ella además conocía porque trabajaban en el mismo canal. "Me dolió por el lado de él, cuando estás con alguien sabe cuáles son las cosas que te duelen", explicó en Intrusos.

A pesar de que Nadal aclaró en sus redes sociales que estaba muy tranquila con la forma en que había actuado porque Nati Jota no era su amiga, sino solo una compañera de trabajo, lo cierto es que la modelo recibió muchas críticas por ponerse en pareja con el chaqueño Bruno Siri, por lo que tuvo que salir a poner paños fríos a la situación.

"Hay un tema que es la apropiación de la gente: yo no soy la dueña de Bruno ni él es mi dueño, y nunca tuvimos un dueño. Lo importante en el amor es la libertad, saber que somos todos seres únicos, individuales y libres. No libres de estar encerrados en un cuarto, sino libres mental y espiritualmente. Podemos amar y tomar decisiones siempre que nos seamos fieles a nosotros mismos, sin lastimar al resto, porque siempre que seamos fieles a lo que sentimos no existe tal intención de lastimar a nadie”, explicó Nadal.

Consultada por la supuesta traición, este miércoles Nati Jota salió al aire en Intrusos, y aprovechó el espacio para aclarar que Ivana no era su amiga, porque sus verdaderos amigos son los que le quedaron del colegio.

"Evidentemente no era mi amiga, sí tenía una buena relación, como se la puede ver en las redes ella es buena onda, te tira comentarios copados, las veces que nos cruzamos por trabajo, con ella siempre tuve buena onda, muy cálida, pero la verdad que me sorprendió un montón", contó la joven.

Desde el panel conducido por Jorge Rial le preguntaron si ella creía que su ex novio había aprovechado la situación para salir en las noticias, y la influencer aclaró que no cree que Siri sea ese tipo de persona, porque no es del medio y porque suele mantener siempre un perfil bastante bajo.

"Me dolió por el lado de él, cuando estás con alguien sabe cuáles son las cosas que te duelen. Cuando corté estaba mal y me llegaban comentarios de que él estaba en tal boliche", contó la periodista, quien además contó en otros medios de comunicación que a pesar de haber cortado hace varios meses, mantuvo el contacto con su ex hasta hace algunos meses.

Sobre esto, dijo que cuando salía con Siri, solían compartir el contenido que ambos veían en sus redes sociales, y que miraban la vida de la gente del ambiente y se reían de los chismes, y que ahora de repente él se puso a salir con una persona del medio, que también ella conoce.

Además, comentó que dos días antes de que Nadal subiera la foto con su novio, Siri le escribió por Whatsapp para contarle que estaba conociendo a alguien del medio, aunque nunca se imaginó que podría tratarse de su ex compañera de trabajo.

"Me escribió el por Whatsapp, me dijo que me quería decir algo, le pregunté si estaba de novio, porque me quise hacer la adelantada, y me dijo que no, pero sí dijo que estaba saliendo con alguien que yo conocía. Pensé alguna amiga de él, pensé que venía por ahí, no imaginé algo del medio. Pensé que era el día de los inocentes, y después me di cuenta que no era un chiste porque no somos amigos como para eso", bromeó la periodista.

Hacia el final, Nati Jota aclaró que como nunca su ex le dijo que con Ivana Nadal eran novios, no se esperó que después de esa conversación, la pareja subiera fotos donde se los veía acarameldos. "Yo pensaba que iba a estar de novio, que me iba a costar un poco pero no me esperaba que esté todo empapelado con fotos dándose un beso", cerró.