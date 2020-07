Nati Jota reveló que sufrió fuertes críticas por su imagen en las redes: "Me decían 'gorda' y me dolía un montón"

Además de estar muy activa en las redes sociales siempre, Nati Jota aprovechó la cuarentena para participar de algunos programas de entretenimiento donde se la vio formar parte de varios juegos.

Sin embargo, la periodista también se animó recientemente a salir en Intrusos, donde habló de las críticas que recibe a través de Instagram y Twitter, donde muchas veces la gente se mete con su aspecto físico. "Me decían 'gorda' y me dolía un montón", confesó.

Nati Jota reveló que le decían gorda por redes sociales.

Después de la tapa que sacó esta semana la revista Caras, con la foto de portada de la princesa Catharina Amalia de Holanda, la hija de Máxima Zorreguieta, en donde se habla del look plus size de la chica de 16 años, muchos fueron los comentarios negativos que recibió la publicación.

Por eso mismo, Nati Jota fue invitada por Intrusos para hablar del tema, y este viernes la influencer aprovechó el espacio para contar su propia experiencia en redes sociales.

"Yo me estoy acostumbrando a recibir muchas bardeadas en las redes. Estuve, también, en algún momento más disconforme con mi cuerpo. Quizás ahora estoy más entrenada, pero hubo una época en la que estaba menos marcada o más gordita, como se le quiera decir, y me decían un montón de cosas. Encima, la tele te ensancha un poco más y me escribían comentarios que a mí me re dolían”, comentó.

Además, se animó a decir que la palabra que peor le hacía era "gorda", y que después con el paso del tiempo empezó a cuestionarse por qué le afectaba tanto que le dijeran algo así.

"Yo también hago una autocrítica y digo 'hoy en día estoy más conforme con mi cuerpo porque estoy empoderada y no me tiene que importar tanto (lo que me digan)'. Pero entreno un montón y, sin querer, me fui amoldando a ese parámetro hegemónico. Pero lo que me decían me hacía mal y yo trataba de cambiarlo", aseguró.

Además, la periodista dijo que le parece que toda la gente se siente afectada por la mirada del otro, pero que por suerte hoy las cosas están cambiando, y se trata de evitar el insulto hacia el otro por una cuestión física.

Por otro lado, Nati Jota fue tendencia en las redes sociales en las últimas horas, ya que estuvo de invitada al programa de Guido Kaczka, Bienvenidos a bordo, donde debió enfrentar una peculiar situación cuando uno de los participantes equivocó su nombre al llamarla al aire como "Nancy".

Lejos de enojarse, la influencer se tomó el hecho con mucho humor, y hasta le dedicó un tweet muy cariñoso al taxista que cometió el error. "Lo amo señor taxista", escribió y luego el participante se comunicó en privado con ella para pedirle disculpas y hasta reírse de la situación.

Después de eso, la periodista intentó sacarle dramatismo a la situación, y subió un video mientras bailaba y perreaba desde su casa, el cual compartió con todos sus seguidores.