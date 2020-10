Nati Jota tiene coronavirus y perdió el olfato: "No tengo fiebre, estoy medio depre"

La periodista e influencer Nati Jota confirmó que dio positivo en el hisopado de coronavirus, se encuentra aislada y anticipó que una vez que se recupere buscará ser donante de plasma. “Tengo coronavirus. No sé qué cara poner para decirlo. No es gracioso, ya sé”, contó a través de las redes sociales, donde en las últimas semanas había revelado que se había sometido a un hisopado tras haber sido contacto estrecho de una persona infectada.

Todo comenzó el lunes, cuando la ex conductora de ESPN comenzó a sentir una pérdida repentina del olfato. El martes, finalmente, decidió someterse al hisopado para definir si efectivamente se había contagiado de coronavirus o no. A través de Instagram, la periodista contó: “¿Les tiro una? Tengo coronavirus. No sé qué cara poner para decirlo, no es gracioso. Desde que empezó esto siempre me imaginé, sobre todo cuando eran pocos los que tenían, el momento de decir: ‘bueno, me hisopé’”.

“Ayer (por el lunes) empecé a sentir que me costaba oler. Y hablando con mi familia, me fui a oler la lavandina. Y después comía y yo trataba de decir: ‘sí, le siento el gusto’. Era como que mordía la carne y podía ser cualquier otra cosa. Así que hoy a la mañana me fui a hisopar y me dio positivo”, contó la influencer, que en los últimos meses salió a trabajar en distintos medios.

“Recién estaba en el sillón y me llegó el mail. Cuando vi el positivo dije ¿me estás jodiendo?”, lanzó. Sin embargo, luego aclaró que no tuvo grandes complicaciones. “Me siento re bien, solamente estoy un poco caída, bastante… No, un poco caída… No tengo fiebre”, dijo luego.

Por prevención, aclaró que el programa Bienvenidos a bordo, del que participó y se emitió este lunes había sido grabado el viernes pasado. Luego dijo que tiene un poco de tos, aunque no es “tos seca”. “Estoy re bien igual, solamente estoy un poco deprimida, les digo la verdad. Más allá de que estoy caída y estoy medio larva ahí en el sillón, ustedes me ven que estoy bien, pero estoy medio depre porque no puedo entrenar, no puedo trabajar, no puedo ir a comprar… No puedo nada”.

Además, dijo que se encuentra monitoreada por su médico de cabecera para controlar la evolución de la enfermedad y se esperanzó con la posibilidad de que tras unos cuantos días de aislamiento pueda recibir el alta.

Por Twitter, Jota luego preguntó si una vez que se recupere podría sí o sí ser donante de plasma, la parte líquida de la sangre que contiene anticuerpos y que utilizada en pacientes internados con COVID-19 puede ayudar a agilizar la recuperación. “Me adelanto, pero… ¿Cuando me recupere voy a poder sí o sí donar plasma? ¿Me tengo que hacer antes un estudio? ¿Qué implica donar plasma? ¿Dónde y cuánto tiempo después de curarse?”.

Luego, bromeó, también a través de la red social Twitter. “El cómo te contagiaste es el nuevo “perdí tal cosa” “dónde?”.