Navajas, manoplas y rompecristales para robar autos: por qué el nuevo negocio de Cinthia Fernández es ilegal

Siempre polémica y jugando al límite, Cinthia Fernández sumó un nuevo capítulo increíble en su alocada carrera mediática. El falso secuestro y posterior video con el que inició su profesión hasta la pelea con Matías Defederico o la pelea con sus vecinos quedarán como un simple paso de comedia en comparación con esta nueva noticia. La bailarina vende armas por Internet y ahora corre riesgo de ser denunciada y condenada por la Justicia.

Todo comenzó cuando desde sus redes sociales, Cinthia hizo una publicación para darle una nueva noticia a sus seguidores. En una historia, la panelista hizo la presentación de su emprendimiento y de manera oficial anunció que comenzaría a vender kit de seguridad personal para mujeres. “¡Buen día! ¿qué tal, cómo les va? ¿Qué les pareció la sorpresa? Todo el mundo va a hablar de esto”.

No se equivocó. En el video, Cinthia dio detalles de los productos que se venden a través de una web: la capsula "Kit Mamá Luchona de Cinthia Fernández" incluye gas pimienta, un llavero, una manopla con forma de gato y hasta una alarma que comienza a sonar con simplemente tirar de un cordón. En ese punto, Cinthia contó: “La idea surgió, con toda la mierda que me pasó, poder sacar algo positivo”.

Tras hablar del enfrentamiento con sus vecinos en el country, que incluyó a un adolescentes que le dio una patada a la puerta de su casa y una acusación contra ella de una mujer que afirmó que Cinthia entró a una fiesta de jóvenes y lanzó gas pimienta, ella agregó: “Quiero que sepan de a pesar de tener una sonrisa, yo la pasé como el orto. Así, literalmente. Encima me comí una carnicería. Nunca vi empatía en lo que me pasó a mí respecto a los medios, sí en la gente, por suerte, que es lo que me importa, porque esa cajita donde trabajo es un medio tan hipócrita. No tenían tema y esto les medió y lo usaron para su conveniencia”.

Lo cierto es que el emprendimiento al que Fernández se sumó, podría ser sancionado por la justicia sin ningún tipo de problemas. Es que la web Mamá llegué, propiedad de una joven llamada Tamara Pons, se dedica a la venta de armas que, por supuesto, están fuera de la ley y que suelen utilizar los delincuentes para cometer robos y otros tipos de delitos. Un recorrido por la página lo deja en evidencia.

Al igual que en la publicación de Cinthia Fernández, se ofrecen desde navajas de distinto tipo y tamaños hasta manoplas y rompecristales. Entre las armas blancas, hay navajas tipo mariposa, una navaja “gerber” (de tamaño pequeña), tarjetas navajas, varias tipos de navajas retractiles y también lapiceras navajas. También venden un arma llamada kubotan, un cilindro de metal, que sirve para golpear o apuñalar.

Lo cierto es que todos esas armas están prohibidas por la ley en Argentina. En el artículo 189 del Código Penal de la Nación, se lee: “Portación ilegal de armas blancas u objetos cortantes o contundentes. Quien portare armas blancas u objetos cortantes o contundentes, de aire o gas comprimido, ballesta o similares, inequívocamente destinados a ejercer violencia o agredir, será reprimido con prisión de SEIS (6) MESES a DOS (2) AÑOS y multa de CINCUENTA MIL PESOS ($50.000) a CIEN MIL PESOS ($100.000)”.

En el mismo sentido entran las manoplas que Cinthia ofrece desde su cuenta. Las mismas también fueron prohibidas en España y varios estados de Estados Unidos porque eran utilizadas por delincuentes. Hace un tiempo, la Guardia Civil de España también detuvo y multó a una mujer que caminaba con un falso bolso pequeño cuya empuñadora estaba hecha de una manopla con pinches.

Lo llamativo es que la web Mamá llegué también tiene una sección en la que se vendieron armas de “defensa personal” para niños y adolescentes. Aunque ahora esa sección está vacía, los titulares de ese lugar se arriesgaron a una denuncia en la justicia porque el artículo 189 del Código penal también dice: “Igual pena corresponderá a quien suministrare armas blancas u objetos cortantes o contundentes, ballesta o similares a menores de dieciocho (18) años o a un incapaz”.

Por otra parte, la panelista pone en riesgo a las potenciales clientas que puedan hacerse de su kit de armas. Es que en dicho artículo también se lee: “La portación de forma desenfundada o con la hoja desprotegida de armas blancas será reprimida con prisión de UN (1) AÑO a TRES (3) y multa de CIEN MIL PESOS ($100.000.) a DOSCIENTOs CINCUENTA MIL PESOS ($250.000)”. Sin dudas, Cinthia protagoniza un escándalo más en su vida.